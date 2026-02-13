Փաշինյանի կառավարության առաջին ոստիկանապետ Օսիպյանը՝ մեղադրյալ «Մարտի 1»-ի գործով

Փաշինյանի կառավարության առաջին ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը «Մարտի 1»-ի գործը վերաբացվելուց յոթ տարի անց մեղադրյալ է: Հակակոռուպցիոն կոմիտեն երեկ նրան մեղադրանք առաջադրեց 2008-ի մարտյան արյունալի իրադարձությունների ժամանակ Ազատության հրապարակում նստացույց անող խաղաղ ցուցարարներին ցրելու գործողությունները կազմակերպելու համար:
Պաշտոնաթող բարձրաստիճան ոստիկանը 2008-ին Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պարեկապահակակետային գնդի հրամանատարի պաշտոնը զբաղեցրած Ռոբերտ Մելքոնյանի տեղակալն էր: Մելքոնյանը ևս մեղադրյալի կարգավիճակ ունի: Երկուսն էլ ստորագրություն են տվել չբացակայելու մասին: Նրանց հետ կապ հաստատել «Ազատությանը» չի հաջողվում`պարզելու՝ ընդունո՞ւմ են մեղադրանքը, թե՞ ոչ:
Իրավապահները չեն մանրամասնում, թե ինչո՞ւ Փաշինյանի կառավարության առաջին ոստիկանապետը միայն հիմա հայտնվեց իրենց թիրախում՝ փաստացի «Քաղաքացիական պայմանագրի» իշխանության գալուց գրեթե ութ տարի հետո և խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին: Արդյոք չի՞ անցել այս մեղադրանքի վաղեմության ժամկետը, սա ևս պարզ չէ:
«Օսիպյանը կլան չունի». վարչապետ
«Ես հույս ունեմ, որ պարոն Օսիպյանը կարդարացնի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հույսերը», - տարիներ առաջ հայտարարել էր Օսիպյանին ոստիկանապետի պաշտոնում առաջադրած վարչապետը:
«Վալերի Օսիպյանը նաև որևէ կլանի անդամ չէ, այդ թվում՝ ոստիկանական կլանի անդամ». - Նիկոլ Փաշինյանն իր որոշումը բացատրելիս պնդել էր, թե Օսիպյանը ներքաշված չէ կոռուպցիոն որևէ պատմության մեջ, և այդ նշանակումը հաշտության խորհուրդ ունի՝ հեղափոխության օրերին իրենց փշալարերն էին բաժանում, հիմա արդեն դրանք չպետք է լինեն, ասել էր: «Մարտի 1»-ի իրադարձություններում Օսիպյանի ներգրավվածության մասին այդ դեպքերի մասնակից Փաշինյանը որևէ կերպ չէր անդրադարձել:
«Նա այդ դիրքում հայտնվել է նաև այն պատճառով, որ որևէ կլանի անդամ չէ և կոռուպցիոն համակարգի մաս չէ, և կոռումպացված, կոռուպցիոն համակարգի ներկայացուցիչները կարողացել են այդ սևագործ աշխատանքից խուսափել՝ իրենց հովանավորյալների շնորհիվ, և, այսպես ասած, տանիք չունեցող մեկը հայտնվել է էդտեղ», - հայտարարել էր վարչապետը:
Այս հաշտությունը, սակայն, տևեց մեկուկես տարի: Ոստիկանապետի պաշտոնից բարձրաստիճան ոստիկանը տեղափոխվեց վարչապետի աշխատակազմ, բայց վարչապետի գլխավոր խորհրդականի պաշտոնում մնաց ընդամենը երեք շաբաթ: Պաշտոնապես այդպես էլ բացատրություն չտրվեց, թե ինչու Օսիպյանը հեռացվեց Փաշինյանի կաբինետից:
«Մարտի1»-ով, չեմ բացառում, կան և, այո, կան ոստիկաններ, որովհետև եղել են ընդգրկված շատ մեծ քանակի անձնակազմ, տարբեր ստորբաժանումներ, բայց դա չի նշանակում՝ բոլորը ենթակա են պատասխանատվության կամ առհասարակ ենթակա են պատասխանատվության», - 2008-ի իրադարձությունների վերաբերյալ ասել էր Վալերի Օսիպյանը: - «Զենք-զինամթերք չեմ տեսել, բայց փայտեր և այլը, տենց, բոլորս էլ տեսել ենք»:
«Կատարել եմ բոլորը օրենքի սահմաններում, անգամ ֆիզիկական ուժ եմ կիրառել մեր համաքաղաքացիների նկատմամբ օրենքի սահմաններում: Եթե կան քաղաքացիներ, որոնք, անհամաչափ է եղել, կամ տուժվել են, կամ, դե քաշքշուկ է, հնարավոր է էդ ստեղծված իրավիճակում, ես ներողություն եմ խնդում մեր համաքաղաքացիներից». - ոստիկանապետի պաշտոնում Օսիպյանի այս խոսքերն էլ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած հեղափոխության օրերի մասին էին: Նա այն ժամանակ ասել էր, թե առհասարակ՝ եթե որևէ ոստիկան, այդ թվում և ինքը, երբևէ ապացուցվի, որ օրենք են խախտել, կենթարկվեն պատասխանատվության. - «Օրենքի առջև բոլորը հավասար են»:
Տասը մարդու կյանք խլած Մարտի 1-ի իրադարձությունների մասին նախկին ոստիկանապետը զգուշավոր պատասխաններ էր տվել: Այդպես էլ չէր ասել, թե 2008-ի գարնանը ոստիկանությունն արդյո՞ք կրակելու հրաման ստացել է, և առհասարակ՝ այս գործով առանցքային մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից ոստիկաններին հրաման եղե՞լ է: