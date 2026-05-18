Վարչապետի հետ վիճող կնոջից հրաժարականի դիմում են պահանջել, հաստատում է դուստրը

Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ վիճաբանող Արփինե Սողոյանին հորդորել են հրաժարականի դիմում գրել, «Ազատությանը» հայտնեց նրա դուստրը՝ փաստաբան Տաթևիկ Սողոյանը:

Դուստրը հայտնեց, որ մայրը բժշկուհի է, աշխատում է պոլիկլինիկայում՝ կանանց խորհրդատվության բաժնի վարիչ, նաև՝ մասնավոր հիվանդանոցում, որպես մանկաբարձ-գինեկոլոգ:

Թե որ կառույցում և ով է նման հրահանգ տվել, Սողոյանը չհստակեցրեց:

«Համապատասխան խողովակի միջոցով եկած ցանկությունը, որ դիմում գրի, ազատվի, եղել ա, որին չի տրվել մայրիկս: Հիմա չգիտենք՝ ինչ որոշում կկայացվի», - ասաց նա:

Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն ավելի վաղ պնդել էր, թե «բացառվում է, որ որևէ մարդ իր քաղաքական հայացքների համար ազատվի աշխատանքից»։ «Մանավանդ որ խոսքը կնոջ մասին է, ով եղբորն է կորցրել և իր էմոցիան կարող է արտահայտել այսկերպ կամ այնկերպ», - ասել էր քաղաքապետը:

Արփինե Սողոյանը 44-օրյա պատերազմում անհետ կորած Հրանտ Պապիկյանի քույրն է:


