«Ալիևի բառապաշարը մեր կողմից չի ընկալվում այն տրամաբանության մեջ, որը համաձայնեցրել ենք Վաշինգտոնում». Փաշինյան

«Ադրբեջանի նախագահի կողմից օգտագործվող բառապաշարը մեր կողմից չի ընկալվում այն տրամաբանության մեջ, որը մենք համաձայնեցրել ենք Վաշինգտոնում», - ՇՀԿ գագաթնաժողովի ՇՀԿ+ ձևաչափի հանդիպմանը իր ելույթում նշեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ըստ էության, արձագանքելով Իլհամ Ալիևի՝ «Զանգեզուրի միջանցքի» վերաբերյալ այսօր արված հայտարարությանը:

Այսօր ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, թե «Զանգեզուրի միջանցքը» շուտով կդառնա Միջին միջանցքի, ինչպես նաև «Հյուսիս-Հարավ» միջանցքի ևս մեկ կարևոր հատված: Հայաստանով անցնող երթուղու մասին խոսելիս Իլհամ Ալիևը նաև ասել է՝ «Զանգեզուրի միջանցքը օգուտ կբերի Ադրբեջանի բոլոր մոտ և հեռավոր հարևաններին»։



