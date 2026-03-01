Պակիստանում ԱՄՆ հյուպատոսության մոտ բախումների հետևանքով կա առնվազն 9 զոհ

Ցուցարարները փորձել են ներխուժել Պակիստանի հարավային Կարաչի քաղաքում ԱՄՆ հյուպատոսության շենք Իրանի վրա ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարվածներից հետո: Դրանց հետևանքով զոհվել է Իրանի գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեին: Պակիստանի ոստիկանությունը, որ արցունքաբեր գազ է կիրառել՝ ցրելու ցուցարարներին, հաղորդել է, որ կա առնվազն 9 զոհ:
Reuters-ի թղթակիցը լսել է կրակոցների ձայներ, իսկ դեպքի վայրից տեսագրություններում երևում է, թե ինչպես են հյուպատոսության գլխավոր դարպասների մոտ մեքենաներ այրվում:
Իրանամետ ցուցարարները հավաքվել են նաև Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադի Կանաչ գոտուց դուրս, որտեղ գտնվում է ԱՄՆ դեսպանատունը:
Բախումների հետևանքով զոհերի մասին տեղեկություններ չեն ստացվել:
Զանգվածային ցույցեր են սկսվել նաև Պակիստանի այլ մասերում:
Ցուցարարները հրկիզել են ՄԱԿ-ի գրասենյակի շենքը Պակիստանի Սկարդու քաղաքում:
Մեծ թվով ցուցարարներ հավաքվել են Մեծ Բրիտանիայում ՄԱԿ-ի գրասենյակի շենքի մոտ և հրկիզել են շենքը:
Նույն օրը ավելի վաղ մարդկանց բազմությունը հավաքվել էր ի նշան Խամենեիի մահվան դեմ բողոքի: