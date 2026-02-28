Իրանի պաշտպանության նախարարը և ԻՀՊԿ հրամանատարը ենթադրաբար զոհվել են. Reuters

Իրանի պաշտպանության նախարար Ամիր Նասիրզադեն և Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատար Մոհամմեդ Փաքպուրը ենթադրաբար զոհվել են ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարվածների հետևանքով, գրում է Reuters-ը։ Գործակալությունը հղում է անում Իսրայելի ռազմական գործողություններին ծանոթ երկու և մեկ տարածաշրջանային աղբյուրների:
Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելը հարվածներ են հասցրել Իրանին՝ թիրախավորելով այդ թվում նրա ղեկավարությանը:
Ըստ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի՝ սա վերջ կդնի ԱՄՆ անվտանգության սպառնալիքին և իրանցիներին հնարավորություն կտա տապալել իրենց կառավարիչներին:
Իրանի զինված ուժերը պատասխան հարվածներ են հասցրել՝ բալիստիկ հրթիռներով և անօդաչու թռչող սարքերով թիրախավորելով Իսրայելը և ամերիկյան ռազմակայաններն ամբողջ տարածաշրջանում: