Ուկրաինայում խաղաղության շուրջ բանակցություններում մնացել է լուծելու մեկ հարց. Ուիթքոֆ

Ուկրաինայում խաղաղության շուրջ բանակցություններում մնացել է լուծելու մեկ հարց, շվեյցարական Դավոսում հայտարարել է ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը, որը Դոնալդ Թրամփի փեսա Ջարեդ Քուշների հետ այսօր մեկնում է Մոսկվա՝ քննարկելու պատերազմը դադարեցնելու ամերիկյան ծրագիրը:
«Կարծում եմ՝ մեծ առաջընթաց ենք գրանցել ... Կարծում եմ՝ մեզ մեկ հարց է մնացել։ Մենք այս հարցը մի քանի անգամ քննարկել ենք, ինչը նշանակում է, որ այն լուծելի է»,- հայտարարել է ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը:
Ամերիկացի պաշտոնյան, սակայն, չի հստակեցրել, թե որն է այդ հարցը՝ հավելելով միայն, որ լավատես է կարգավորման հարցում: Ուիթքոֆը հայտնել է, որ Դավոսում ուկրաինական թիմի հետ քննարկել է նաև Ուկրաինայի տնտեսական զարգացման հեռանկարները, այդ թվում՝ Դոնալդ Թրամփի՝ երկիրն անմաքս առևտրի գոտի դարձնելու գաղափարը։
Մոսկվան հրաժարվել է մեկնաբանել Ուիթքոֆի լավատեսական հայտարարությունը: Մինչ այդ՝ երեկ, Ռուսաստանի նախագահը Անվտանգության խորհրդի նիստում ասել էր, որ Ուիթքոֆի և Քուշների հետ կքննարկեն «ուկրաինական խնդրի կարգավորումն» ու ռուսական սառեցված ակտիվների օգտագործման հնարավորությունը։ Կրեմլի խոսնակը միաժամանակ բարձր է գնահատել խաղաղության ուղղությամբ ԱՄՆ նախագահի ու նրա թիմի ջանքերը:
«Կարելի է միանշանակ ասել, որ Ռուսաստանի նախագահը գնահատում է նախագահ Թրամփի և նրա թիմի, այդ թվում՝ հատուկ դեսպանորդ Ուիթքոֆի խաղաղության ջանքերը ... մենք ողջունում ենք դրանք և դրանց գրանցած արդյունքները», - ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը:
Դավոսում մեկնարկել է ԱՄՆ և Ուկրաինայի նախագահների հանդիպումը:
Արդյոք սեղանին փաստաթուղթ կա, թե ոչ՝ հստակ չէ. Դավոսի երեկվա ելույթում Թրամփը հայտարարել է, թե Զելենսկին և Պուտինն այժմ այն փուլում են, երբ կարող են համաձայնության գալ պատերազմը դադարեցնելու շուրջ։ Սպիտակ տան ղեկավարը նաև հայտարարել է, որ ուկրաինական խնդիրը պետք է լուծեն Եվրոպան և ՆԱՏՕ-ն, ոչ թե ԱՄՆ-ն, ապա քննադատել է Եվրոպային և ՆԱՏՕ-ին:
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի խոսքով.- «Նրանց դուր չի գալիս, թե ինչ ենք մենք անում. ես խոսում եմ ՆԱՏՕ-ի, Եվրոպայի մասին։ Նրա՛նք պետք է լուծեն Ուկրաինայի խնդիրը, ոչ թե մենք։ Միացյալ Նահանգները շատ հեռու է. մեզ բաժանում է մեծ, գեղեցիկ օվկիանոս։ Մենք դրա հետ ոչ մի կապ չունենք»:
Մոսկվայում և Դավոսում սպասվող հանդիպումների ֆոնին ռուսական զինուժը շարունակել է հարվածներն Ուկրաինային: Օդեսայում երեխա է զոհվել, ևս երկու մարդ զոհվել է Դոնեցկում: Կիևում մոտ 3000 բնակելի շենք մնում է առանց ջեռուցման։
Ուկրաինական զինուժն իր հերթին պատասխան հարվածներ է հասցրել: Կրասնոդարի երկրամասի Թաման նավահանգստում անօդաչուի հարվածից երեք աշխատակից է զոհվել, ևս ութը վիրավորվել:
Ուկրաինան ԵԱՀԿ-ին տեղեկացրել է, որ ունի բավարար տեղեկություն, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է նոր հարվածներ հասցնել իր էներգետիկ ոլորտին, այդ թվում՝ ատոմակայաններին սպասարկող օբյեկտներին և ցանցերին: