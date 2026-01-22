Հունվարի 22-ի առավոտյան Կիևում մոտ 3000 բազմահարկ շենքեր մնացել են առանց ջեռուցման, հայտնում է քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն:
«Սա երկրորդ անգամն է, որ նման բան է պատահում հունվարի 9-ին և 20-ին թշնամու հարձակումների հետևանքով ենթակառուցվածքների վնասվելուց ի վեր։ Կիևում շարունակում են գործել արտակարգ էլեկտրաէներգիայի անջատումները», - գրել է նա։
Կլիչկոն նշել է, որ կոմունալ և էներգետիկ ծառայությունների աշխատակիցները աշխատում են շուրջօրյա՝ Կիևի բնակիչների տներում ջերմությունն ու լույսը վերականգնելու համար։
Էներգետիկայի նախարար Դենիս Շմիգալը նախկինում հայտարարել էր, որ Կիևի էլեկտրացանցում իրավիճակը «շարունակում է մնալ չափազանց լարված»։ Կիևում շարունակում են գործել արտակարգ անջատումներ, սակայն էներգետիկները, նրա խոսքով, մշակել են մի շարք տեխնիկական լուծումներ՝ արտակարգ իրավիճակից խիստ, բայց կանխատեսելի գրաֆիկների անցնելու համար։ Այս գրաֆիկը նախատեսվում է իրականացնել առաջիկա օրերին։
Ռուսական զորքերը ակտիվացրել են հարձակումները ուկրաինական էներգետիկ օբյեկտների վրա։ Ուկրաինայում էներգետիկ ոլորտում հայտարարվել է արտակարգ դրություն։