Ուկրաինան և Եվրոպան պետք է ներգրավված լինեն ցանկացած խաղաղ բանակցություններում. Վադեֆուլ

Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Յոհան Վադեֆուլը հայտարարել է, որ Ուկրաինայում խաղաղության շուրջ բանակցություններ սկսելու ցանկացած նախաձեռնություն ողջունելի է, սակայն Կիևը և Եվրոպան պետք է ներգրավվեն:
«Հրադադարի և, ըստ էության, Ուկրաինայում ցանկացած հետագա խաղաղ զարգացման շուրջ բոլոր բանակցությունները կարող են քննարկվել միայն Ուկրաինայի հետ», - ասել է նա Բրյուսելում արտաքին գործերի խորհրդի նիստից առաջ:
Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու՝ ԱՄՆ-ի մշակած նոր առաջարկը կոչ է անում Կիևին հրաժարվել իր տարածքի և զենքի մի մասից, հաղորդել են լրատվամիջոցները: