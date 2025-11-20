Ուկրաինայի հարցով ցանկացած խաղաղության ծրագիր պետք է ներառի նաև Եվրոպան, հայտարարել է ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության գերագույն հանձնակատար Կայա Կալլասը։
«Մենք աջակցում ենք Ուկրաինայում կայուն խաղաղության հաստատմանը։ Սակայն, որպեսզի խաղաղության որևէ ծրագիր արդյունավետ լինի, Ուկրաինան և Եվրոպան պետք է լինեն դրա անբաժանելի մասը», - ընդգծել է ԵՄ արտգործնախարարը:
Մի շարք լրատվամիջոցների հաղորդմամբ՝ ԱՄՆ-ն նոր առաջարկ է ներկայացրել Կիևին, ըստ որի Ուկրաինան պետք է հրաժարվի որոշ տարածքներից, ինչպես նաև համաձայնի սեփական տարածքում չտեղակայել օտարերկրյա զորքեր: Կիևը այս տեղեկությունը դեռ պաշտոնապես չի մեկնաբանել: Բանակցություններին մոտ կանգնած պաշտոնյաներից մեկը, սակայն, «Ազատության» ուկրաինական ծառայության հետ զրույցում հաստատել է, որ Կիևը նման ազդակներ է ստացել Վաշինգտոնից:
Ուկրաինայի հարցով ցանկացած խաղաղության ծրագիր պետք է ներառի նաև Եվրոպան. Կալլաս
Ուկրաինայի հարցով ցանկացած խաղաղության ծրագիր պետք է ներառի նաև Եվրոպան, հայտարարել է ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության գերագույն հանձնակատար Կայա Կալլասը։