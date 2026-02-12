Ուկրաինան պատրաստ է անցկացնել ընտրություններ, երբ ապահովվեն անվտանգության բոլոր անհրաժեշտ երաշխիքները. Զելենսկի

Վլադիմիր Զելենսկին հերքել է Financial Times-ի հրապարակումը, թե Ուկրաինան ԱՄՆ ճնշման տակ պատրաստվում է փետրվարի 24-ին հայտարարել նախագահական ընտրություններ նշանակելու և Ռուսաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի վերաբերյալ հանրաքվե անցկացնելու մասին:
Ուկրաինայի նախագահը ասել է, որ այդ հրապարակումից է առաջին անգամ լսել այդ մասին: Զելենսկին դարձյալ ընդգծել է՝ Ուկրաինան պատրաստ է անցկացնել թե՛ ընտրություններ, թե՛ հանրաքվե միայն թե այն ժամանակ, երբ ապահովվեն անվտանգության բոլոր անհրաժեշտ երաշխիքները։
«Մենք, անկասկած, պատրաստ ենք ընտրությունների: Ես ասել եմ, որ դրան հասնելը շատ պարզ է. հաստատել հրադադար, և կլինեն ընտրություններ: Այլ կերպ ասած՝ դա անվտանգության հարց է», - նշել նա:
Financial Times-ը գրել էր, թե ԱՄՆ-ն Ուկրաինային սպառնում է չտրամադրել անվտանգության երաշխիքներ, եթե չհամաձայնեն ընտրություններ անցկացնել: Զելենսկին ասել է, որ ԱՄՆ-ն իսկապես բարձրացրել է ընտրությունների հարցը, սակայն սպառնալիքներ չեն եղել:
Ուկրաինայի նախագահը նաև հայտնել է, որ Ռուսաստանի հետ ուղղակի բանակցությունների հաջորդ փուլը կարող է տեղի ունենալ հաջորդ շաբաթ՝ փետրվարի 17-ին կամ 18-ին: Սակայն, դեռ պարզ չէ՝ արդյոք Ռուսաստանը կհամաձայնի՞ բանակցել ԱՄՆ-ում: Զելենսկին նաև ասել է, որ եթե ստացվի, ապա կմասնակցի վաղը Մյունխենում մեկնարկող անվտանգության համաժողովին: Ի դեպ, ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը ևս կմասնակցի համաժողովին:
Այս ֆոնին Ֆրանսիական TotalEnergies-ը, որն աշխարհի նավթագազային խոշորագույն ընկերություններից է, հայտարարել է, որ կհետևի ԵՄ պատժամիջոցներին և կդադարեցնի Ռուսաստանից հեղուկ բնական գազի ներմուծումը:
ԵՄ երկրները դեկտեմբերին էին ընդունել 2027-ի աշնանից ռուսական գազի ներմուծումն արգելելու որոշումը՝ սահմանափակելու Ուկրաինայում պատերազմը ֆինանսավորելու Ռուսաստանի հնարավորությունները:
ԱՄՆ-ն իր հերթին ամեն ինչ անում է Ռուսաստանի վրա ճնշում բանեցնելու համար, որպեսզի դադարեցնի արդեն չորրորդ տարին ընթացող պատերազմը, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը:
«ԱՄՆ-ն ամեն տեսակի ճնշում է գործադրում Ռուսաստանի վրա, ինչպես եվրոպացիներն են անում՝ պատժամիջոցների փաթեթների միջոցով։ Նայեք, թե ինչ է կատարվում «Լուկօյլ» և «Ռոսնեֆտ» ընկերությունների հետ: Նայեք ԱՄՆ-ի կողմից ձեռնարկվող մյուս բոլոր գործողություններին», - ասել է Մարկ Ռյուտեն:
Կիևն ու Մոսկվան հարվածների մասին են հաղորդել
Ռուսական զինուժը գիշերն անօդաչուներով և հրթիռներով զանգվածային հարվածներ է հասցրել Ուկրաինային՝ թիրախավորելով էներգետիկ համակարգը: Տուժածներ և ավերածություններ կան Կիևում, Դնեպրում: Օդեսայում ռուսական հարձակումից հետո գրեթե 300,000 մարդ մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի և ջրամատակարարման։
Կիևի քաղաքապետն ասել է, որ ռուսական հարվածների հետևանքով մայրաքաղաքում դեռ 2600 շենք ջեռուցում չունի:
Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է Վոլգոգրադին, որտեղ Պաշտպանության նախարարության օբյեկտի տարածքում հրդեհ է բռնկվել: Տամբովի շրջանում անօդաչուի հարվածից երկու մարդ է տուժել:
BBC-ին գրում է, որ վերջին օրերին ուկրաինական զինուժը հաջողություններ է գրանցում Զապորոժիեում: ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան գործակալությանն ասել է, որ դա պայմանավորված է նրանով, որ ռուսական զորքը զրկվել է Starlink ընկերության ինտերնետից օգտվելու հնարավորությունից, որն օգտագործում էր ռազմաճակատում կապ ապահովելու համար: Ուկրաինայի խնդրանքով այն վերջերս է անջատվել Ռուսաստանի տարածքում: