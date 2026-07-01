Ուկրաինան IMO-ին առաջարկել է ռուսական «ստվերային նավատորմը» ռազմական թիրախ ճանաչել․ FT

Ուկրաինան դիմել է Ծովագնացության միջազգային կազմակերպությանը (IMO)՝ Ռուսաստանի «ստվերային նավատորմի» նավերն օրինական ռազմական թիրախներ ճանաչելու համար, հաղորդում է The Financial Times-ը։
ՄԱԿ-ի մաս կազմող IMO-ին հունիսի 26-ին համապատասխան նամակ է գրել Ուկրաինայի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Կուլեբան։ Նամակում նշվում է, որ ռուսական լցանավերը «կարևոր նշանակություն ունեն Ռուսաստանի Դաշնության բյուջետային եկամուտների գեներացման և նրա ռազմական ջանքերն ընդլայնելու համար»։
«Բավականին լեգիտիմ հարցեր են ծագում այն մասին, թե արդյոք նման նավերի գործունեությունը կարող է համարվել բացառապես սովորական առևտրային գործողություններ», - գրում է Ուկրաինայի փոխվարչապետը։
Կուլեբան նաև մեջբերել է տեղեկություններ այն մասին, որ 2022-ի փետրվարին Ուկրաինա Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժումից ի վեր ռուսական ուժերը հարձակվել են ավելի քան 200 առևտրային նավերի վրա։ Նշվում է նաև, որ Սև ծովում հարձակման է ենթարկվել 59 առևտրային նավ։
Անցյալ տարի Ուկրաինան ևս հարձակվել է պատժամիջոցների տակ գտնվող մոտ մեկ տասնյակ նավերի վրա։
The Financial Times-ը հիշեցնում է, որ հունիսի սկզբին Ռուսաստանի ներկայացուցիչները նույնպես նամակ էին գրել IMO-ին, որում Կիևին մեղադրում էին «ահաբեկչության» մեջ։ Մասնավորապես, նշվում էր այս տարվա մարտին Միջերկրական ծովում ռուսական հեղուկ բնական գազ տեղափոխող Arctic Metagaz լցանավի վրա հարձակումը։
«Ստվերային նավատորմ» եզրույթը վերաբերում է այն նավերին, որոնք բեռներ են տեղափոխում ռուսական նավահանգիստներից, սակայն երրորդ երկրների դրոշների ներքո և, որպես կանոն, թաքցնում են իրենց իրական սեփականատերերին։
Ստվերային նավատորմի հարյուրավոր նավեր ներառված են Արևմուտքի պատժամիջոցների ցուցակներում։