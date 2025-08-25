Մատչելիության հղումներ

Ուկրաինան գնահատում է Հայաստանի դիրքորոշումը. Զելենսկին շնորհակալություն է հայտնել Խաչատուրյանին

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին՝ երկրի Անկախության օրվա առթիվ շնորհավորանքի համար:

«Ուկրաինան գնահատում է Հայաստանի դիրքորոշումը մեր պետության տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ և մեր երկրին տրամադրված մարդասիրական օգնությունը», - գրել է Զելենսկին X-ում:

Նա նաև հրապարակել է նախագահ Խաչատուրյանի ուղերձը, որում վերջինս գործակցությունը խորացնելու և ամրապնդելու հույս է հայտնել, ինչպես նաև խաղաղություն ու բարօրություն մաղթել ուկրաինացի ժողովրդին:

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս երեկ շնորհավորական ուղերձ էր հղել Ուկրաինայի նախագահին պետական տոնի առթիվ:

