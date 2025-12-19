Ուկրաինան և Ռուսաստանը զոհվածների դիերի հերթական փոխանակումն են իրականացրել: Այդ մասին հաղորդում են Ուկրաինայի ռազմագերիների հարցերով համակարգող շտաբը և Ռուսաստանի նախագահի օգնական Վլադիմիր Մեդինսկին:
Շտաբը հայտնում է, որ Ուկրաինային են վերադարձվել զոհվածների 1003 մարմիններ: Մեդինսկին գրել է, որ Ուկրաինային են փոխանցվել 1000, Ռուսաստանին՝ 26 դիեր:
Ըստ Վլադիմիր Պուտինի օգնականի՝ փոխանակումը տեղի է ունեցել ստամբուլյան պայմանավորվածությունների շրջանակում:
Ուղիղ բանակցությունների երկրորդ փուլում այս տարվա հունիսի 2-ին Ստամբուլում Ուկրաինան և Ռուսաստանը պայմանավորվել են ծանր հիվանդ ռազմագերիների, զոհված զինծառայողների մարմինների՝ «6 հազարը 6 հազարի դիմաց» սկզբունքով, ինչպես նաև 18-25 տարեկան անձանց փոխանակման շուրջ: Սակայն կողմերի փոխանակած դիերի թիվն արդեն գերազանցել է սահմանված թիվը: Դիերի նախորդ փոխանակումը կատարվել էր անցած ամիս: