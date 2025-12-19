Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Տասմագամբետով․ «Հուսով ենք, որ Հայաստանը շուտով կվերադառնա ՀԱՊԿ»

«Հուսով ենք, որ Հայաստանը տեսանելի ապագայում կվերադառնա ՀԱՊԿ-ում լիարժեք մասնակցության ձևաչափին», - այսօր հայտարարել է կազմակերպության Գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Տասմագամբետովը՝ ընդգծելով, որ դրա համար «առկա են բոլոր պայմաններն ու նախադրյալները»։

«Հայաստանը մեր դաշնակիցն էր և շարունակում է այդպիսին մնալ։ Մենք ելնում ենք նրանից, որ Հայաստանը շահագրգիռ է Եվրասիայի տարածքում միասնական անվտանգային գոտու ստեղծման հարցում։ Ավելին, նոյեմբեր ամսին Հայաստանի ԱԳՆ հայտարարել է, որ հանրապետության՝ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու հարց դրված չէ», - TACC-ի փոխանցմամբ՝ ասել է Տասմագամբետովը։


Վերջին տարիներին ՀԱՊԿ-ի հետ Հայաստանի հարաբերությունները սրված են՝ հատկապես 2022 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի հարձակումից հետո։ Չնայած Երևանի պահանջներին՝ ՀԱՊԿ-ը մինչև օրս չի դատապարտել դաշինքի անդամ պետության դեմ այդ հարձակումը և չի արձանագրել, որ Ադրբեջանը Հայաստանից տարածքներ է օկուպացրել։ Հայաստանը վերջին 2 տարին հիմնականում չի մասնակցում ՀԱՊԿ-ի միջոցառումներին:



Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG