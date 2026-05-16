Ուկրաինական ԱԹՍ-ների հարձակումից Նևիննոմիսկում քիմիական գործարան է հրդեհվել

Ստավրոպոլի երկրամասի Նևիննոմիսկ քաղաքում մայիսի 16-ի գիշերը մի շարք պայթյուններից հետո հրդեհ է բռնկվել «Ազոտ» քիմիական կոմբինատում, հայտնում են մոնիթորինգային տելեգրամ-ալիքները։
Ստավրոպոլի երկրամասի նահանգապետ Վլադիմիր Վլադիմիրովը հայտարարել է, որ գիշերը ՀՕՊ ուժերը Նևիննոմիսկի մերձակայքում հետ են մղել ուկրաինական անօդաչուների հարձակումը։ Նրա խոսքով՝ տուժածներ և ավերածություններ չկան։
Ուկրաինական Exilenova+ ալիքը հրապարակել է հրդեհի տեսանյութը, իսկ Astra պարբերականի վերլուծաբանները հաստատել են, որ այն նկարահանվել է Նևիննոմիսկում՝ գործարանի տարածքից 2-2,5 կիլոմետր հեռավորության վրա։
Սա պատերազմի սկզբից ի վեր ձեռնարկության վրա առնվազն վեցերորդ հարձակումն է։
Բացի այդ, գիշերը խոշոր հրդեհ է բռնկվել նաև Թաթարստանի Նաբերեժնիե Չելնի քաղաքում գտնվող պլաստիկի վերամշակման գործարանում։ Տեղական իշխանությունները հայտնել են, որ զոհեր և տուժածներ չկան։ Հրդեհի պատճառների մասին պաշտոնական տեղեկատվություն չի հրապարակվել։