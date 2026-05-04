Ուկրաինական ԱԹՍ-ների հարձակում Մոսկվայի ուղղությամբ

Ուկրաինական ԱԹՍ-ն այսօր վաղ առավոտյան հարվածել է Մոսկվայի հարավ-արևմուտքում գտնվող բնակելի շենքերից մեկին։
Անօդաչու սարքի թիրախում հայտնված բնակելի համալիրը գտնվում էր Մոսֆիլմոսվկայա փողոցի վրա՝ Կրեմլից ընդամենը ութ կիլոմետր հեռու։
Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինի խոսքով, հարվածի հետևանքով տուժածներ չկան։ Ռուսաստանի իշխանությունների պնդմամբ Մոսկվայի ուղղությամբ այսօր առավոտյան առնվազն երեք ԱԹՍ է արձակվել։
«Ընդհանուր առմամբ, Ռուսաստանի տարբեր տարածաշրջանների ուղղությամբ անցած գիշեր և վաղ առավոտյան 117 ուկրանական ԱԹՍ է արձակվել»,-հաղորդում է «Ինտերֆաքս» գործակալությունը։