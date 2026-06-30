Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ուիթքոֆն ու Քուշները ժամանել են Կատար

Սպիտակ տան հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆ և ԱՄՆ նախագահի փեսա Ջարեդ Քուշներ, արխիվ
Սպիտակ տան հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆ և ԱՄՆ նախագահի փեսա Ջարեդ Քուշներ, արխիվ

Մերձավոր Արևելքի հարցերով Սպիտակ տան հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆն ու ԱՄՆ նախագահի փեսա Ջարեդ Քուշներն այսօր ժամանել են Կատար։ Այս տեղեկատվությունը հաստատել է միապետության ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մաջիդ Ալ Անսարին։

Կատարցի պաշտոնյայի խոսքով, սակայն, ամերիկյան պատվիրակության ժամանումը Դոհա Իրանի ներկայացուցիչների հետ ուղղակի բանակցություններ չի ենթադրում։

«ԱՄՆ և Իրանի միջև բարձր մակարդակով հանդիպումներ նախատեսված չեն։ Տեխնիկական բնույթի քննարկումները կողմերի միջև շարունակվում են տարբեր ձևաչափերով», - նշել է Ալ Անսարին։

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախօրեին հայտարարել էր, որ Իրանի հարցով հանդիպումը տեղի կունենա երեքշաբթի օրը Դոհայում։

«Իրանը հանդիպում է խնդրել։ Այն տեղի կունենա վաղը Դոհայում», - սոցիալական ցանցերում գրել էր Թրամփը:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Թրամփի հատուկ բանագնացներ Քուշները և Ուիթքոֆը կմեկնեն Դոհա՝ Իրանի հետ հանդիպման

ԱՄՆ-ն և Իրանը համաձայնել են դադարեցնել հարձակումները և վերսկսել բանակցությունները․ աղբյուր

Իրանն ու Կատարը «համաձայնել են 6 միլիարդ դոլարի իրանական ակտիվների ապասառեցման շուրջ»

Իրանը և Օմանը Հորմուզի նեղուցի հարցերով համատեղ հանձնաժողովի առաջին նիստն են անցկացրել

Թրամփը սպառնում է «ոչնչացնել» Իրանը

Իրանն ու ԱՄՆ-ը միմյանց մեղադրել են հրադադարը խախտելու մեջ


XS
SM
MD
LG