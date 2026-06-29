Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ԱՄՆ-ն և Իրանը համաձայնել են դադարեցնել հարձակումները և վերսկսել բանակցությունները․ ամերիկացի պաշտոնյա

Հորմուզի նեղուցը
Հորմուզի նեղուցը

ԱՄՆ-ն և Իրանը համաձայնության են եկել դադարեցնել փոխադարձ հարձակումները, կրկին հանդիպել՝ բանակցելու, ինչպես նաև թույլ տալ նավերի անվտանգ տեղաշարժը Հորմուզի նեղուցով, «Ազատությանը» պատմել է ամերիկացի պաշտոնյան։

«Տեխնիկական բանակցությունները նախատեսվում են շարունակել [փոխըմբռնման հուշագրի] բոլոր ուղղություններով։ Երկու կողմերն էլ առժամանակ կդադարեցնեն ռազմական գործողությունները, և նավերը կարող են ազատորեն տեղաշարժվել [նեղուցով]», - նախօրեին ուշ երեկոյան հայտնել է պաշտոնյան։

Բանակցությունները կվերսկսվեն վաղը՝ Կատարի մայրաքաղաք Դոհայում, հայտնել է Axios-ի աղբյուրը։

Թեհրանը չի մեկնաբանել այս տեղեկությունը, և Իսլամական Հանրապետության դիրքորոշումը հետագա բանակցությունների առնչությամբ հայտնի չէ։

Իրանը, մատնանշելով ամերիկյան հարվածները, ինչպես նաև փոխըմբռնման հուշագրի, իրանական բնութագրմամբ, խախտումները, հրաժարվել էր հունիսի 28-ին նախատեսված բանակցություններից։

«Օրինակ՝ պատճառներից մեկը ստուգելն է, թե արդյոք մենք հասանելիություն ունե՞նք ապասառեցված ֆոնդերին։ Եթե հասանելիություն չկա, ուրեմն այս պայմանը չի կատարվել», - ասել է Իրանի գերագույն առաջնորդի ներկայացուցիչ Մեհդի Ֆազաեիլին։

Վերջին օրերին Միացյալ Նահանգներն ու Իրանը միմյանց մեղադրում էին հրադադարի խախտումների մեջ։


XS
SM
MD
LG