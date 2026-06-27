Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իրանը չորս ԱԹՍ է արձակել Հորմուզի նեղուցով անցնող նավերի վրա. Թրամփ

Իրանը չորս անօդաչու թռչող սարք է արձակել Հորմուզի նեղուցով անցնող նավերի վրա, պնդում է ԱՄՆ նախագահը:

Դոնալդ Թրամփը Truth Social-ում գրել է, որ ԱԹՍ-երից մեկը հարվածել է բեռնատար նավի վերին տախտակամածին։

«Վնաս է հասցվել, սակայն նավը կարողացել է շարունակել իր ճանապարհը։ Մենք խոցել ենք մյուս երեք անօդաչուները։ Ակնհայտ է, որ սա մեր հրադադարի համաձայնագրի հիմար խախտում է», - նշել է Թրամփը։

Իրանը դեռևս չի մեկնաբանել այս հայտարարությունը:

Հուսնիսի կեսերին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը թվային տարբերակով ստորագրել են երկու երկրների միջև պատերազմը դադարեցնող շրջանակային համաձայնագիրը։


XS
SM
MD
LG