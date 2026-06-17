Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Իրավունք

Նոր որոշում Ստոկհոլմից. Կառավարությունը ոգևորված է, Կարապետյանները հորդորում են չշտապել

Հայաստանի էլեկտրական ցանցերին առնչվող Ստոկհոլմի արբիտրաժի որոշումը ոգևորել է Հայաստանի կառավարությանը: Այսօրվա հաղորդագրության մեջ գործադիրը պնդում է, թե իր առանցքային միջնորդությունը բավարարվել է:

Կառավարության փոխանցմամբ՝ միջազգային արբիտրը նախքան բուն քննությունը կքննի իրավազորության հարցը՝ արդյո՞ք միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը պետականացնելու գործընթացի օրինականության հարցը հենց իր որոշելիքն է, թե՞ ոչ:

«Իմ գնահատմամբ՝ այստեղ խիստ ընթացակարգային որոշման հետ գործ ունենք», - «Ազատության» հետ զրույցում ասաց միջազգային իրավունքի մասնագետ Սիրանուշ Սահակյանը:

Հայ Առաքելական եկեղեցուն պաշտպանելուց հետո մեղադրյալ դարձած գործարարի ունեցվածքը պետականացնելուց հետո ՀԷՑ-ը կառավարում է Նիկոլ Փաշինյանի թիմակից Ռոմանոս Պետրոսյանը: Մինչ նա կարևորում է արբիտրի երեկվա որոշումը, Կարապետյանների ձևավորած ՀԷՑ վերահսկողական կոմիտեն հայտարարեց՝ Ստոկհոլմի արբիտրաժային տրիբունալի արբիտրները որոշել են, որ առայժմ ներդրումային արբիտրաժում կքննարկվեն միայն ընթացակարգային՝ իրավասության հարցեր:

Նույն կարծիքին է նաև Սիրանուշ Սահակյանը, որը հետևում է դեռ մեկ տարի առաջ Կարապետյանների կողմից միջազգային արբիտր ուղարկված հայցի շուրջ զարգացումներին. - «Նախ անդրադառնում են վարույթ ընդունելու հիմքերին, որոնց թվում է նաև իրավազորության խնդիրը, և այդ փաստարկներին անդրադառնալուց, որոշումներ կայացնելուց հետո նոր անցում են կատարում ըստ էության գորշի քննությանը»:

Ըստ միջազգային իրավունքի մասնագետի՝ այս որոշումը հաղթանակ համարել պետք չէ, սա պարզապես այն մասին է, որ արբիտրաժային դատարանը նախ կանդրադառնա հայցի՝ վարույթ ընդունելու հիմքերին, հետո արդեն կանցնի գործի բուն քննությանը:

«Այսինքն՝ այն, որ այստեղ անջատվել է վարույթ ընդունելու փուլը ըստ էության քննությունից, դեռևս չի նշանակում, որ գործը ամբողջովին ճանաչվելու է անընդունելի, և մենք չենք կարող կանխատեսել այդ գործով ունենալ վճիռ», - նշեց Սահակյանը:

Կառավարությունում, սակայն, նշում են, որ այս կարևոր որոշումը հնարավոր է դարձնում, որ միջազգային տրիբունալը շատ ավելի վաղ փուլում քննարկի իրավազորության հարցերը և ամբողջությամբ մերժի Հայաստանի դեմ ներկայացված բոլոր պահանջները:

Այդպես չէ, հակադարձում է Սիրանուշ Սահակյանը: Նա օրինակ է բերում Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի գործերից, երբ վարույթ ընդունելու հարցն առանձին էր քննվել, հետո էլ դատարանն ընդդեմ Հայաստանի կառավարության է որոշում կայացրել:

«Կարող է և Հայաստանի Հանրապետությունը հաղթել, մենք չգիտենք, բայց սա մեծ նշանակություն ունեցող որոշում չէ, այն հաղթանակ տոնող որոշում չէ», - ընդգծեց միջազգային իրավունքի մասնագետը:

Գործադիրը Սամվել Կարապետյանի թիմի հայցը Ստոկհոլմի արբիտրաժում համարում է անհիմն: Պնդում է, որ միջազգային պայմանագրերով Հայաստանի քաղաքացի համարվող Կարապետյանը սեփական երկրում օտարերկրյա ներդրող չի համարվում, հետևաբար՝ միջազգային արբիտրները չեն կարող քննել նրա բողոքը: Սամվել Կարապետյանը նաև Կիպրոսի քաղաքացի է, իսկ միջազգային տնտեսական ներդրումները խթանող և ներդրողներին պաշտպանող համաձայնագիրը կնքված է Կիպրոսի և Հայաստանի միջև: Այս փաստաթղթին էլ հղում են տալիս Կառավարությունում:

Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած «Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի ներկայացուցիչ, փաստաբան Արամ Վարդևանյանն այսօր լրագրողներին հայտնեց, որ դեռ ծանոթ չէ այս որոշմանը. - «Առաջին անգամ եմ լսում, ես կարծեցի՝ ուղղակի հերթական անգամ հայտարարում են, որ Ստոկհոլմի արբիտրաժի որոշումը, օրինակ, չեն կատարում»:

Վարդևանյանը նաև հիշեցրեց նույն այս արբիտրի վերջին որոշումը կարևորող Կառավարության վարքագիծը, երբ արդեն մեկ տարի է՝ անտեսում է աբրիտրի մեկ այլ որոշում: Անցած տարի արբիտրաժաաին դատարանը ՀԷՑ-ի պետականացման համար ուղի հարթող իշխանության ընդունած նախագծերը «բռնագրավման օրենքներ» էր որակել և Հայաստանին պարտավորեցրել ձեռնպահ մնալ «ընկերության բռնագրավման» հետագա քայլերից մինչև իր վերջնական որոշումը: Երևանը, սակայն, մինչև հիմա հրաժարվում է կատարել այդ որոշումն ու դուրս գալ ՀԷՑ-ից: Կառավարությունը պնդում է՝ վճիռը ենթակա է կատարման, եթե այն ճանաչվի հայաստանյան դատարանի կողմից:

Մինչ միջազգային դատարանի վերջնական որոշումը, Հայաստանի կառավարությունը շարունակում է պետականացման գործընթացն ու 380 հազար դոլար է առաջարկել Կարապետյաններին ՀԷՑ-ի համար:

Նրանք չեն ընդունելու այս առաջարկը: Եվ եթե չգան վերջնական համաձայնության, Կառավարությունն ավելի հեռուն կգնա՝ ՀԷՑ-ը հանրային գերակա շահ ճանաչելու գործընթաց կսկսի:

Արբիտաժի որոշման կապակցությամբ հայտարարությամբ է հանդես եկել ՀԷՑ բաժնետեր «Լիորմանդ Հոլդինգս Լիմիթիդ» ընկերության փաստաբանական թիմը՝ նշելով. - «Վարույթը փուլերի բաժանելը հաճախ հանդիպող երևույթ է միջազգային ներդրումային այն վեճերում, որոնք առաջացնում են վիճելի հարցերի մեծ քանակ։ Միաժամանակ, ընդունված որոշումը կրում է բացառապես դատավարական բնույթ և չի վկայում այն մասին, որ արբիտրաժը Հայաստանի փաստարկները ճանաչել է հիմնավորված կամ բավարարման ենթակա»։

«Ներդրողները շարունակում են միջազգային արբիտրաժում հետամուտ լինել իրենց իրավունքների լիարժեք պաշտպանությանը և վստահ են իրենցից բռնագանձվող/ունեզրկվող ներդրումների հետ կապված ներկայացված պահանջների հիմնավորվածության մեջ։ Անցյալ տարվա հուլիսին կայացված և Հայաստանին ՀԷՑ-ի օտարմանն ուղղված ցանկացած գործողություն արգելող ապահովման միջոցները շարունակում են ուժի մեջ մնալ։ Համապատասխանաբար, ՀԷՑ-ի և նրա բաժնետերերի դեմ Հայաստանի կառավարության ցանկացած նոր անօրինական գործողություն, այդ թվում՝ ընկերության ազգայնացումը, կխախտի այդ միջոցները և կառաջացնի Հայաստանի միջազգային-իրավական պատասխանատվությունը», - ասված է հայտարարությունում:


ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

ՀԷՑ-ի սեփականատերերը չեն ընդունելու 380 հազար դոլարով ընկերությունը վաճառելու Կառավարության առաջարկը

Կառավարությունը ՀԷՑ-ի համար առաջարկում է 380 000 դոլար

Դատարանը վճռել է՝ ՀԷՑ-ի լիցենզիան դադարեցնելու որոշման հիմքում ներկայացված ենթադրյալ խախտումների մեծ մասը բավարար ապացուցված չէ

ՀԷՑ-ի հանրային գերակա շահ ճանաչվելը հետաձգվում է մինչև մայիսի 25-ը

«Գործել է զանգովի արդարադատություն». Դավիթ Ղազինյանը՝ ՀԷՑ-ի պետականացմանն առնչվող ՍԴ որոշման մասին

ՍԴ-ն սահմանադրական ճանաչեց ՀԷՑ-ի պետականացմանն առնչվող օրենքները

ՀԷՑ-ի արժեքը՝ 1 միլիարդ դոլար, պնդում է նախկին տնօրենը. ինչ փուլում է ՀԷՑ-ի վաճառքի գործընթացը

Փաշինյան․ Եթե ՀԷՑ-ի շուկայական արժեքը հասանելի լինի պետբյուջեին, այն կազգայնացվի

Ստոկհոլմի արբիտրաժի որոշումը. Կառավարությունն ու «Տաշիր»-ը հակասական մեկնաբանություններ են ներկայացնում

ՀԷՑ-ը զրկվեց լիցենզիայից

Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում

Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG