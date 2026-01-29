Փաշինյան․ Եթե ՀԷՑ-ի շուկայական արժեքը հասանելի լինի պետբյուջեին, այն կազգայնացվի

Եթե ՀԷՑ-ի շուկայական արժեքը հասանելի լինի պետբյուջեին, այն կազգայնացվի, «Ազատության» հարցին ի պատասխան հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:
«Հիմա ՀԷՑ-ի շուկայական արժեքի գնահատում է տեղի ունենում, եթե արժեքը կլինի հասանելի պետբյուջեի համար, մենք դա կազգայնացնենք և կհանձնենք հավատարմագրված կառավարման՝ միջազգային ընկերության կամ ընկերությունների խմբի։ Հնարավոր է՝ պարզվի՝ ՀԷՑ-ի վիճակն այնքան վատ է, որ կառավարությունը կարող է ինքնուրույն այդ հարցը լուծել», - ասել է վարչապետ Փաշինյանը, հավելելով՝ «մենք շտապելու տեղ չունենք»։
Շուտով կլրանա երրորդ ամիսը, ինչ ՀԷՑ-ի լիցենզիան դադարեցված է:
Օրենքով՝ կառավարությունը երեք ամսվա ընթացքում սեփականատերերի հետ պետք է բանակցի ու պայմանավորվի ընկերության վաճառքի պայմանների շուրջ: Եթե համաձայնության չգան, գործադիրը, Սահմանադրության համաձայն, այն կարող է ճանաչել հանրային գերակա շահ՝ Կարապետյաններին տրամադրելով համարժեք փոխհատուցում: