Փաշինյան․ Եթե ՀԷՑ-ի շուկայական արժեքը հասանելի լինի պետբյուջեին, այն կազգայնացվի

Եթե ՀԷՑ-ի շուկայական արժեքը հասանելի լինի պետբյուջեին, այն կազգայնացվի, «Ազատության» հարցին ի պատասխան հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:

«Հիմա ՀԷՑ-ի շուկայական արժեքի գնահատում է տեղի ունենում, եթե արժեքը կլինի հասանելի պետբյուջեի համար, մենք դա կազգայնացնենք և կհանձնենք հավատարմագրված կառավարման՝ միջազգային ընկերության կամ ընկերությունների խմբի։ Հնարավոր է՝ պարզվի՝ ՀԷՑ-ի վիճակն այնքան վատ է, որ կառավարությունը կարող է ինքնուրույն այդ հարցը լուծել», - ասել է վարչապետ Փաշինյանը, հավելելով՝ «մենք շտապելու տեղ չունենք»։

Շուտով կլրանա երրորդ ամիսը, ինչ ՀԷՑ-ի լիցենզիան դադարեցված է:

Օրենքով՝ կառավարությունը երեք ամսվա ընթացքում սեփականատերերի հետ պետք է բանակցի ու պայմանավորվի ընկերության վաճառքի պայմանների շուրջ: Եթե համաձայնության չգան, գործադիրը, Սահմանադրության համաձայն, այն կարող է ճանաչել հանրային գերակա շահ՝ Կարապետյաններին տրամադրելով համարժեք փոխհատուցում:

