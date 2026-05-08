ՀԷՑ-ի սեփականատերերը չեն ընդունելու 380 հազար դոլարով ընկերությունը վաճառելու Կառավարության առաջարկը

Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի ընտանիքը չի ընդունի ընկերության բաժնետոմսերը մոտ 380 հազար դոլարով Կառավարությանն օտարելու առաջարկը։ Այդ մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց ՀԷՑ-ի նախկին գլխավոր տնօրեն Դավիթ Ղազինյանը։
«Ազատություն»-ն անցած շաբաթ առաջինն էր հաղորդել, որ Կառավարությունն առաջարկել է ՀԷՑ-ի համար 23.3 միլիարդ դրամ՝ 62 միլիոն 300 հազար դոլար, պայմանով, որ Կարապետյանը ՀԷՑ-ին վերադարձնի վերջին տասը տարիներին ստացած շահաբաժինները՝ 23 միլիարդ 158 մլն դրամը։ Արդյունքում առաջացած գումարը, որ մնում է ՀԷՑ-ի համար, կազմում է մոտ 380 հազար դոլար։
«Դա հերթական անգամ պետության վերաբերմունքն է բիզնեսի նկատմամբ։ Իհարկե չենք ընդունելու առաջարկը, այդ առաջարկը ո՞ր բանական կամ տրամաբանություն ունեցող մարդը կարող է ընդունել, ընդհակառակը՝ այդ առաջարկը ներկայացնողին պետք է ուղարկել համապատասխան մասնագետի մոտ», - ասաց Ղազինյանը։
Վարչական դատարանն արգելել է Կառավարությանը մինչև մայիսի 25-ը իրականացնել ՀԷՑ-ի բաժնետոմսերի օտարումը, քանի որ ընկերության սեփականատերերը պահանջել էին Կառավարության կողմից իրենց ներկայացված առաջարկին պատասխանելու եռամսյա ժամկետի լիարժեք պահպանում։
Եթե ՀԷՑ-ի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի ընտանիքն ու Կառավարությունը ներկայացված առաջարկի շուրջ համաձայնության չգան, ըստ օրենսդրության, դրան հաջորդելու է ՀԷՑ-ը հանրային գերակա շահ ճանաչելու գործընթացը, որը ևս ենթադրում է փոխհատուցում ընկերության սեփականատերերին։ Դրանից հրաժարվելու հնարավորություն արդեն սեփականատերը չի ունենա և փաստացի փոխհատուցման չափի հարցը կարող է վիճարկել միայն արբիտրաժային դատարանում։