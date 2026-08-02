Նիկոլ Փաշինյանը նշանակվեց վարչապետ

Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ստորագրեց Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ նշանակելու մասին հրամանագիրը: Հրամանագրի տեքստը հրապարակված է Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքէջում:
Ավելի վաղ նախագահն ընդունել էր Կառավարության հրաժարականը, որը նորընտիր խորհրդարանի առաջին նստաշրջանի մեկնարկին ներկայացրել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը՝ համաձայն Սահմանադրության պահանջի:
Ըստ Սահմանադրության՝ նախագահը նորընտիր Ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետը սկսելուց հետո անհապաղ վարչապետ է նշանակում խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացրած թեկնածուին:
«Քաղաքացիական պայմանագիր»-ը՝ որպես Ազգային ժողովում խորհրդարանական մեծամասնություն ձևավորած քաղաքական ուժ, վարչապետի պաշտոնում առաջադրեց կուսակցության առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանին:
«ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության ներկայացմամբ, Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով՝ նշանակվեցի ՀՀ վարչապետ», - Ֆեյսբուքում գրել է Նիկոլ Փաշինյանը՝ հրապարակելով նաև տեսանյութ: