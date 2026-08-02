Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Նիկոլ Փաշինյանը նշանակվեց վարչապետ

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյան և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, արխիվ
Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյան և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, արխիվ

Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ստորագրեց Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ նշանակելու մասին հրամանագիրը: Հրամանագրի տեքստը հրապարակված է Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքէջում:

Ավելի վաղ նախագահն ընդունել էր Կառավարության հրաժարականը, որը նորընտիր խորհրդարանի առաջին նստաշրջանի մեկնարկին ներկայացրել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը՝ համաձայն Սահմանադրության պահանջի:

Ըստ Սահմանադրության՝ նախագահը նորընտիր Ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետը սկսելուց հետո անհապաղ վարչապետ է նշանակում խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացրած թեկնածուին:

«Քաղաքացիական պայմանագիր»-ը՝ որպես Ազգային ժողովում խորհրդարանական մեծամասնություն ձևավորած քաղաքական ուժ, վարչապետի պաշտոնում առաջադրեց կուսակցության առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանին:

«ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության ներկայացմամբ, Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով՝ նշանակվեցի ՀՀ վարչապետ», - Ֆեյսբուքում գրել է Նիկոլ Փաշինյանը՝ հրապարակելով նաև տեսանյութ:

XS
SM
MD
LG