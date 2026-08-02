Փաշինյանը ստորագրեց Կառավարության հրաժարականը և ուղարկեց նախագահին

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ստորագրեց Կառավարության հրաժարականը:
Ֆեյսբուքյան ուղիղ եթերում վարչապետը հայտարարեց, որ այսօր մեկնարկել է Ազգային ժողովի 9-րդ գումարման առաջին նստաշրջանը, և Սահմանադրության համաձայն՝ Կառավարությունը պետք է նախագահին ներկայացնի իր հրաժարականը:
Գրությունը ստորագրելուց հետո Փաշինյանը նշեց, որ այն կուղարկվի Հայաստանի նախագահին, որը Սահմանադրության համաձայն կընդունի Կառավարության հրաժարականը:
Մինչև նոր Կառավարության ձևավորումը Կառավարության անդամները շարունակում են կատարել իրենց պարտականությունները:
Ըստ Սահմանադրության՝ նախագահը նորընտիր Ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետը սկսելուց հետո անհապաղ վարչապետ է նշանակում խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացրած թեկնածուին:
«Այսօր խորհրդարանական մեծամասնությունը նախագահին կներկայացնի վարչապետի թեկնածուին, և համապատասխանաբան տեղի կունենա նշանակում», - հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը: