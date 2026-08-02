Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Նախագահն ընդունեց Կառավարության հրաժարականը

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյան, արխիվ
Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյան, արխիվ

Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն ընդունել է Կառավարության հրաժարականը: Հրամանագրի տեքստը հրապարակված է նախագահի պաշտոնական կայքէջում:

Այսօր մեկնարկել է Ազգային ժողովի 9-րդ գումարման առաջին նստաշրջանը, և Սահմանադրության համաձայն՝ Կառավարությունը պետք է նախագահին ներկայացնի իր հրաժարականը:

Կիրակի օրը ավելի վաղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել էր Կառավարության հրաժարականը ստորագրելու և նախագահին ուղարկելու մասին:

Մինչև նոր Կառավարության ձևավորումը Կառավարության անդամները շարունակում են կատարել իրենց պարտականությունները:

Ըստ Սահմանադրության՝ նախագահը նորընտիր Ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետը սկսելուց հետո անհապաղ վարչապետ է նշանակում խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացրած թեկնածուին:


XS
SM
MD
LG