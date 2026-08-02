Նախագահն ընդունեց Կառավարության հրաժարականը

Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն ընդունել է Կառավարության հրաժարականը: Հրամանագրի տեքստը հրապարակված է նախագահի պաշտոնական կայքէջում:
Այսօր մեկնարկել է Ազգային ժողովի 9-րդ գումարման առաջին նստաշրջանը, և Սահմանադրության համաձայն՝ Կառավարությունը պետք է նախագահին ներկայացնի իր հրաժարականը:
Կիրակի օրը ավելի վաղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել էր Կառավարության հրաժարականը ստորագրելու և նախագահին ուղարկելու մասին:
Մինչև նոր Կառավարության ձևավորումը Կառավարության անդամները շարունակում են կատարել իրենց պարտականությունները:
Ըստ Սահմանադրության՝ նախագահը նորընտիր Ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետը սկսելուց հետո անհապաղ վարչապետ է նշանակում խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացրած թեկնածուին: