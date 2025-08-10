Մատչելիության հղումներ

Նեթանյահուն ակնկալում է Գազայում նոր գործողությունը «բավականին արագ» ավարտել

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն չի ցանկանում երկարացնել պատերազմը և ակնկալում է Գազայում նոր հարձակողական գործողությունը «բավականին արագ» ավարտել։

Կիրակի օրը ասուլիսի ժամանակ նա հայտարարել է, որ Իսրայելը այլ ընտրություն չունի, քան «ավարտել գործը» և պարտության մատնել Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Համաս»-ին՝ հաշվի առնելով պաղեստինյան խմբավորման հրաժարումը վայր դնել զենքը։

Նեթանյահուն նշել է, որ իր նոր՝ Գազայի հարձակողական պլանները ուղղված են ծայրահեղական խմբավորման երկու վերջին հենակետերի չեզոքացմանը։


