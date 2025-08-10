Իսրայելում ակցիաներ են անցկացվել Գազայում գործուղղությունների ընդլայնման դեմ

Իսրայելի տարբեր քաղաքներում հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել փողոց՝ դեմ արտահայտվելու կառավարության պլանին՝ ընդլայնելու Գազայում իր ռազմական գործողությունները։
Ուրբաթ օրը Իսրայելի անվտանգության կաբինետը հաստատել է պատերազմի ավարտին ուղղված հինգ սկզբունք, որոնցից մեկն է «անվտանգության վերահսկողության ստանձնումը» Գազայի հատվածի նկատմամբ։ Իսրայելի բանակը հայտարարել է, որ «պատրաստվելու է վերահսկողություն վերցնել» Գազայի քաղաքի նկատմամբ։
Ցուցարարները, որոնց թվում էին նաև Գազայում գտնվող 50 պատանդներից մի մասի ընտանիքի անդամներ, մտահոգություն են հայտնել, որ այս պլանը վտանգի տակ է դնում պատանդների կյանքը, և կոչ են արել կառավարությանը ապահովել նրանց ազատ արձակումը։
Իսրայելի ղեկավարները մերժել են պլանի վերաբերյալ քննադատությունները․ վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է․ «Սա կօգնի ազատել մեր պատանդներին»։
Պատանդների և զինվորների ընտանիքի անդամները Թել Ավիվում՝ Իսրայելի պաշտպանության բանակի գլխավոր շտաբի մոտ, բողոքի ակցիայի ժամանակ կոչ են արել մյուս զինվորներին հրաժարվել մասնակցել նախատեսված ռազմական գործողությունների ընդլայնմանը։