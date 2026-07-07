ՆԱՏՕ-ն Անկարայում սպառազինության խոշոր գործարքների մասին կհայտարարի

ՆԱՏՕ-ի առաջնորդները ծրագրում են այսօր Անկարայում տասնյակ միլիարդավոր դոլարներ արժեցող սպառազինության գործարքներ ներկայացնել՝ ցուցադրելու համար, որ հետևում են Եվրոպայի պաշտպանության նպատակով ծախսերն ավելացնելու՝ Միացյալ Նահանգների կոչերին՝ հյուսիս-ատլանտյան դաշինքի այսօր և վաղը անցկացվելիք գագաթնաժողովին ընդառաջ։
Եվրոպական կառավարությունները գործարքների մասին կհայտարարեն ՆԱՏՕ-ի պաշտպանական արդյունաբերությանը նվիրված համաժողովի ժամանակ՝ նախքան Թրամփի Անկարա ժամանելը։ Հանդիպումներ են նախատեսվում նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի և Սիրիայի նախագահ Ահմեդ ալ-Շարաայի հետ։
ԱՄՆ նախագահը նախ կհանդիպի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, ինչից հետո երեկոյան կմիանա ռազմական դաշինքին անդամակցող երկրների առաջնորդների գագաթնաժողովին։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն նախօրեին հայտարարել է, որ եվրոպական երկրները «ապշեցուցիչ» չափով ավելացրել են պաշտպանական ծախսերը, ինչը պայմանավորված է ոչ միայն 2022-ին Ուկրաինա ներխուժումից հետո Ռուսաստանի նկատմամբ մտահոգությունների կտրուկ աճով, այլ նաև այդ հարցում Թրամփի «չափազանց վճռական» մոտեցմամբ։
«Մենք այժմ մի դաշինք ենք ստեղծում, որը կայուն է, և որտեղ ԱՄՆ-ն գիտի, որ դա արդար գործարք է», - Անկարայում լրագրողներին ասել է Ռյուտեն։
Թրամփը շարունակաբար մեղադրել է եվրոպական երկրներին ՆԱՏՕ-ի պաշտպանական մեխանիզմների հարցում Միացյալ Նահանգներից չափից մեծ կախվածության մեջ լինելու համար։ Իրանի դեմ պատերազմի մեկնարկից հետո Վաշինգտոնը ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին մեղադրել էր նաև բավարար չափով աջակցություն չցուցաբերելու համար՝ հայտարարելով Եվրոպայում տեղակայված զորքերի կրճատման մասին։
Այս համատեքստում Նիդերլանդների պաշտպանության նախարար Դիլան Յեշիլգյոզը երեկ Reuters-ին հայտնել է, որ իր երկիրը կհայտարարի ավելի քան 3 միլիարդ եվրո արժողությամբ գործարքների և ծրագրերի, ներառյալ՝ հակաօդային պաշտպանության ոլորտում Բելգիայի, իսկ ռազմածովային նավերի ոլորտում՝ Մեծ Բրիտանիայի հետ գործընկերության մասին։
Նախորդ շաբաթ Reuters-ի աղբյուրները հայտնել էին նաև, որ դաշինքում ծրագրում են ամերիկյան արտադրության AWACS հեռահար հետախուզական օդանավերի հնացած պարկը փոխարինել շվեդական Saab ընկերության GlobalEye օդանավերով։