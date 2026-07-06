Թրամփ. ուկրաինական հակամարտության կարգավորման հարցը «ավելի մոտ է, քան մարդիկ պատկերացնում են»

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ուկրաինական հակամարտության կարգավորման հարցը «ավելի մոտ է, քան մարդիկ պատկերացնում են», և որ ինքը այս մասին կխոսի այս շաբաթ Թուրքիայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում կայանալիք բանակցությունների ժամանակ։
«Ես շատ լավ հեռախոսազրույց եմ ունեցել նախագահ Պուտինի հետ», - ասել է Թրամփը՝ առանց հավելյալ մանրամասների։
Կրեմլն էլ հայտարարել է, որ Պուտինը և Թրամփը նախօրեին տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ համաձայնել են ևս մեկ անգամ խոսել՝ «մոտ ապագայում»։ Ենթադրաբար, այդ զրույցը տեղի կունենա ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ընթացքում կամ՝ դրանից հետո, երբ Թրամփը կհանդիպի նաև Ուկրաինայի առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, հաղորդում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։