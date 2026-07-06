Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թրամփ. ուկրաինական հակամարտության կարգավորման հարցը «ավելի մոտ է, քան մարդիկ պատկերացնում են»

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ուկրաինական հակամարտության կարգավորման հարցը «ավելի մոտ է, քան մարդիկ պատկերացնում են», և որ ինքը այս մասին կխոսի այս շաբաթ Թուրքիայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում կայանալիք բանակցությունների ժամանակ։

«Ես շատ լավ հեռախոսազրույց եմ ունեցել նախագահ Պուտինի հետ», - ասել է Թրամփը՝ առանց հավելյալ մանրամասների։

Կրեմլն էլ հայտարարել է, որ Պուտինը և Թրամփը նախօրեին տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ համաձայնել են ևս մեկ անգամ խոսել՝ «մոտ ապագայում»։ Ենթադրաբար, այդ զրույցը տեղի կունենա ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ընթացքում կամ՝ դրանից հետո, երբ Թրամփը կհանդիպի նաև Ուկրաինայի առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, հաղորդում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։


XS
SM
MD
LG