Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Զելենսկին նախագահ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցը «շատ լավ է» որակել

Արխիվ
Արխիվ

Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի նախագահները հեռախոսազրույց են ունեցել: Զելենսկին նախագահ Թրամփի հետ զրույցը «շատ լավ է» որակել՝ նշելով, որ Սպիտակ տան ղեկավարի հետ քննարկել է առաջնագծում առկա իրավիճակը։

«Հեռանկարում պատերազմն ավարտելու իրական հնարավորություն կա, և ամերիկյան վճռականությունը էական նշանակություն կունենա», - սոցցանցում գրել է նախագահը։

Զելենսկիի խոսքով՝ Թրամփի հետ համաձայնել են քննարկումները շարունակել ՆԱՏՕ-ի գալիք գագաթնաժողովի շրջանակում:

Հեռախոսազրույցի ընթացքում Զելենսկին շնորհավորել է նախագահ Թրամփին՝ ԱՄՆ անկախության օրվա առթիվ։

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մոտ մեկուկես ժամ հեռախոսազրույց է ունեցել նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, որի ընթացքում Թրամփն իր օգնությունն է առաջարկել ռուս-ուկրաինական պատերազմն ավարտելու հարցում, հայտնել է ՌԴ նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը:

«Ամերիկայի նախագահը վերահաստատել է իր պատրաստակամությունը՝ աշխատելու մարտական գործողություններն արագորեն դադարեցնելու, ինչպես նաև ճգնաժամի հաղթահարման համար լուծումներ գտնելու ուղղությամբ», - տեղեկացրել է Ուշակովը։


XS
SM
MD
LG