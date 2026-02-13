Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Մյունխենում Գրենլանդիայի շուրջ բանակցություններ կկայանան

Մյունխենի անվտանգության համաժողով, արխիվային լուսանկար
Մյունխենի անվտանգության համաժողով, արխիվային լուսանկար

Գրենլանդիայի թեման կքննարկվի այսօր Մյունխենում մեկնարկող անվտանգության միջազգային համաժողովի շրջանակում։

Այս մասին հայտարարել է Դանիայի վարչապետ Մետե Ֆրեդրիկսենը։ Դանիական կառավարության ղեկավարի խոսքով՝ Գրենլանդիայի շուրջ վերջին զարգացումներն ինքը պատրաստվում է քննարկել Մյունխեն ժամանող ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ։

Reuters-ի տեղեկություններով բանակցություններին մանակցելու է նաև Գրենլանդիայի վարչապետը։ Լրագրողների հետ զրույցում Դանիայի կառավարության ղեկավարն այսօր նաև նշել է,որ Կոպենհագենը Գրենլանդիայի հարցում համաեվրոպական աջակցություն է ակնկալում. «Եվրոպան պետք է կարողանա պաշտպանել ինքն իրեն»,- նշել է Ֆրեդրիկսենը։

XS
SM
MD
LG