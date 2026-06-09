Քրեական հետապնդում՝ Ծառուկյանի նկատմամբ. ինչո՞ւ դատախազությունը նախ չի դիմել ԿԸՀ

Հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել ու մեղադրանք է առաջադրվել Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ՝ առանձնապես խոշոր չափերով հարկերից խուսափելու համար, «Ազատությանը» հայտնել են Գլխավոր դատախազությունից:
«Բարգավաճ Հայաստանի» առաջնորդի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել երկրից բացակայելու արգելքը: Այլ մանրամասներ առայժմ հայտնի չեն:
Գագիկ Ծառուկյանը դեռ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններում պատգամավորի թեկնածու է, և ըստ օրենքի՝ քրեական հետապնդում հարուցելու համար անհրաժեշտ է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համաձայնությունը: Թեկնածուն նաև չի կարող զրկվել ազատությունից, եթե չկա ԿԸՀ-ի համաձայնությունը, բացառությամբ, երբ նա բռնվել է հանցանքի պահին կամ անմիջապես դրանից հետո:
ԿԸՀ խոսնակը, մինչդեռ, «Ազատությանը» հայտնեց, որ Ծառուկյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համար Դատախազությունից դիմում չեն ստացել: Ինչպե՞ս է այդպես ստացվել, այդ հարցն ուղղել ենք գլխավոր դատախազությանը: Գլխավոր դատախազի խորհրդական Լուսինե Մարտիրոսյանը նախ փոխանցեց, թե կճշտի և կարձագանքի, ապա հորդորեց գրավոր հարցում ուղարկել: