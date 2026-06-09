Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Քրեական հետապնդում՝ Ծառուկյանի նկատմամբ. ինչո՞ւ դատախազությունը նախ չի դիմել ԿԸՀ

Լրացված
Գագիկ Ծառուկյանը «Բարգավաճ Հայաստան»-ի քարոզարշավի ժամանակ, մայիս, 2026թ.
Գագիկ Ծառուկյանը «Բարգավաճ Հայաստան»-ի քարոզարշավի ժամանակ, մայիս, 2026թ.

Հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել ու մեղադրանք է առաջադրվել Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ՝ առանձնապես խոշոր չափերով հարկերից խուսափելու համար, «Ազատությանը» հայտնել են Գլխավոր դատախազությունից:

«Բարգավաճ Հայաստանի» առաջնորդի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել երկրից բացակայելու արգելքը: Այլ մանրամասներ առայժմ հայտնի չեն:

Գագիկ Ծառուկյանը դեռ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններում պատգամավորի թեկնածու է, և ըստ օրենքի՝ քրեական հետապնդում հարուցելու համար անհրաժեշտ է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համաձայնությունը: Թեկնածուն նաև չի կարող զրկվել ազատությունից, եթե չկա ԿԸՀ-ի համաձայնությունը, բացառությամբ, երբ նա բռնվել է հանցանքի պահին կամ անմիջապես դրանից հետո:

ԿԸՀ խոսնակը, մինչդեռ, «Ազատությանը» հայտնեց, որ Ծառուկյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համար Դատախազությունից դիմում չեն ստացել: Ինչպե՞ս է այդպես ստացվել, այդ հարցն ուղղել ենք գլխավոր դատախազությանը: Գլխավոր դատախազի խորհրդական Լուսինե Մարտիրոսյանը նախ փոխանցեց, թե կճշտի և կարձագանքի, ապա հորդորեց գրավոր հարցում ուղարկել:


Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում
XS
SM
MD
LG