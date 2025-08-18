Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Մոսկվան ևս վստահելի անվտանգության երաշխիքների կարիք ունի. Ուլյանով

Ռուսաստանը համաձայն է, որ Ուկրաինայի հետ ապագա խաղաղության համաձայնագիրը պետք է ապահովի անվտանգության երաշխիքներ Կիևին, սակայն Մոսկվան նույնպես կարիք ունի վստահելի անվտանգության երաշխիքների, հայտարարել է Վիեննայում միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Միխայիլ Ուլյանովը:

Նա հավելել է, որ Ռուսաստանն ունի հավասար իրավունք՝ ակնկալելու, որ կստանա արդյունավետ անվտանգության երաշխիքներ։

Այսօր երեկոյան Վաշինգտոնում նախատեսված է ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի առաջնորդների հանդիպում: Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը երեկ հայտարարել է, որ եվրոպացի առաջնորդները, որ ևս մեկնում են ԱՄՆ, նախագահ Դոնալդ Թրամփին հարցնելու են, թե որքանով է նա աջակցում Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքներին:


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG