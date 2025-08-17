Եվրոպացի առաջնորդները կմեկնեն Վաշինգտոն՝ մասնակցելու Թրամփ-Զելենսկի հանդիպմանը

Եվրոպացի առաջնորդները երկուշաբթի կմեկնեն Վաշինգտոն՝ մասնակցելու Թրամփ-Զելենսկի հանդիպմանը:
«Նախագահ Զելենսկու խնդրանքով վաղը ես կմիանամ Սպիտակ տանը նախագահ Թրամփի և այլ եվրոպացի առաջնորդների հետ հանդիպմանը», - հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։
Գերմանիայի կառավարության փոխանցմամբ էլ՝ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը եվրոպացի այլ առաջնորդների հետ կմեկնի Վաշինգտոն՝ միանալու Թրամփ-Զելենսկի բանակցություններին: «Ի թիվս այլ հարցերի, կքննարկվեն անվտանգության երաշխիքները, տարածքային հարցերը և Ուկրաինային շարունակական աջակցությունը՝ ռուսական ագրեսիայից պաշտպանելու համար։ Սա ներառում է պատժամիջոցների ճնշման պահպանումը», - հայտարարել է Գերմանիայի կառավարությունը։
Ֆրանսիայի նախագահի գրասենյակը ևս հաղորդում է, որ նախագահ Էմանյուել Մակրոնը Զելենսկիի հետ կմեկնի Վաշինգտոն:
Վաշինգտոն կմեկնի նաև Իտալիայի վարչապետ Ջորջա Մելոնին, հայտնում է վարչապետի գրասենյակը:
Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Պուտինի հետ բանակցություններից հետո՝ ԱՄՆ նախագահը խոսել է Ուկրաինայի առաջնորդի, ապա նաև ՆԱՏՕ-ի ղեկավարի և եվրոպացի առաջնորդների հետ, ներկայացրել, թե ինչ են քննարկել Պուտինի հետ:
Ավելի ուշ ԱՄՆ նախագահը սոցցանցում գրել է, որ Զելենսկիին երկուշաբթի հրավիրել է Վաշինգտոն ու եթե հանդիպումը լավ անցնի, հաջորդը կպլանավորեն Պուտինի հետ:
Եվրոպացի առաջնորդներն աջակցություն են հայտնել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև եռակողմ գագաթնաժողովի գաղափարին՝ կոչ անելով Ռուսաստանի վրա ճնշումը պահպանել մինչև խաղաղության հասնելը, այդ թվում՝ պատժամիջոցների միջոցով։
Ուկրաինայի առաջնորդն էլ նշել է. - «Ես պլանավորում եմ երկուշաբթի օրը Վաշինգտոնում նախագահ Թրամփի հետ քննարկել սպանությունների ավարտի, պատերազմի ավարտի բոլոր մանրամասները»։