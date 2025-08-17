Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Եվրոպացի առաջնորդները կմեկնեն Վաշինգտոն՝ մասնակցելու Թրամփ-Զելենսկի հանդիպմանը

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, արխիվ
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, արխիվ

Եվրոպացի առաջնորդները երկուշաբթի կմեկնեն Վաշինգտոն՝ մասնակցելու Թրամփ-Զելենսկի հանդիպմանը:

«Նախագահ Զելենսկու խնդրանքով վաղը ես կմիանամ Սպիտակ տանը նախագահ Թրամփի և այլ եվրոպացի առաջնորդների հետ հանդիպմանը», - հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։

Գերմանիայի կառավարության փոխանցմամբ էլ՝ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը եվրոպացի այլ առաջնորդների հետ կմեկնի Վաշինգտոն՝ միանալու Թրամփ-Զելենսկի բանակցություններին: «Ի թիվս այլ հարցերի, կքննարկվեն անվտանգության երաշխիքները, տարածքային հարցերը և Ուկրաինային շարունակական աջակցությունը՝ ռուսական ագրեսիայից պաշտպանելու համար։ Սա ներառում է պատժամիջոցների ճնշման պահպանումը», - հայտարարել է Գերմանիայի կառավարությունը։

Ֆրանսիայի նախագահի գրասենյակը ևս հաղորդում է, որ նախագահ Էմանյուել Մակրոնը Զելենսկիի հետ կմեկնի Վաշինգտոն:

Վաշինգտոն կմեկնի նաև Իտալիայի վարչապետ Ջորջա Մելոնին, հայտնում է վարչապետի գրասենյակը:

Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Պուտինի հետ բանակցություններից հետո՝ ԱՄՆ նախագահը խոսել է Ուկրաինայի առաջնորդի, ապա նաև ՆԱՏՕ-ի ղեկավարի և եվրոպացի առաջնորդների հետ, ներկայացրել, թե ինչ են քննարկել Պուտինի հետ:

Ավելի ուշ ԱՄՆ նախագահը սոցցանցում գրել է, որ Զելենսկիին երկուշաբթի հրավիրել է Վաշինգտոն ու եթե հանդիպումը լավ անցնի, հաջորդը կպլանավորեն Պուտինի հետ:

Եվրոպացի առաջնորդներն աջակցություն են հայտնել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև եռակողմ գագաթնաժողովի գաղափարին՝ կոչ անելով Ռուսաստանի վրա ճնշումը պահպանել մինչև խաղաղության հասնելը, այդ թվում՝ պատժամիջոցների միջոցով։

Ուկրաինայի առաջնորդն էլ նշել է. - «Ես պլանավորում եմ երկուշաբթի օրը Վաշինգտոնում նախագահ Թրամփի հետ քննարկել սպանությունների ավարտի, պատերազմի ավարտի բոլոր մանրամասները»։

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG