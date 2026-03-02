Հայաստանի վարչապետը ցավակցել է Իրանի նախագահին

Իրանի գերագույն առաջնորդի սպանության երրորդ օրը Հայաստանի վարչապետը ցավակցական հեռագիր է հղել նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանին՝ այդ երկրի ղեկավարության և քաղաքացիների շրջանում գրանցված զոհերի կապակցությամբ:
«Մեծ անհանգստությամբ ենք հետևում Իրանի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներին։ Ընդունեք խնդրեմ իմ ցավակցությունները Իրանի Իսլամական Հանրապետության ղեկավարության և քաղաքացիների շրջանում գրանցված զոհերի կապակցությամբ։ Մշտապես կհիշենք Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի անձնական դերը Հայաստան-Իրան հարաբերությունների զարգացման գործում», - նշված է հաղորդագրությունում:
Հեռագրում Նիկոլ Փաշինյանը նաև նշել է՝ հույս են փայփայում, որ Մերձավոր Արևելքում շուտափույթ խաղաղություն ու կայունություն կհաստատվի: Իրանի նախագահին՝ համբերություն, իսկ ժողովրդին խաղաղություն և տոկունություն է մաղթել:
Հեռախոսազրույց են ունեցել Հայաստանի և Իրանի ԱԳ նախարարները
Վարչապետի ցավակցական հեռագրին հաջորդեց Արտգործնախարարության հաղորդագրությունը՝ Հայաստանի և Իրանի արտգործնախարարների հեռախոսազրույցի վերաբերյալ: Ընդամենը չորս նախադասությունից բաղկացած պաշտոնական տեղեկատվության մեջ նշված է, որ Արարատ Միրզոյանն ու Աբբաս Արաղչին քննարկել են Մերձավոր Արևելքում ստեղծված իրավիճակը։
«Նախարար Միրզոյանն իր ցավակցությունն է հայտնել Իրանում զոհվածների ընտանիքներին՝ ընդգծելով լարվածության թուլացման և խաղաղ միջոցներով հանգուցալուծման հասնելու կարևորությունները։ Զրուցակիցներն անդրադարձ են կատարել նաև հումանիտար բնույթի հարցերի», - ասված է ԱԳՆ հաղորդագրությունում:
Ի տարբերություն Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության, որում ոչ մի խոսք չկա կոնկրետ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ այաթոլլահ Ալի Խամենեի սպանության վերաբերյալ, Հայաստանում Իրանի դեսպանության փոխանցմամբ, Միրզոյանը գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցում ցավակցել է ոչ միայն զոհվածների ընտանիքների, այլ նաև Իրանի գերագույն առաջնորդի մահվան կապակցությամբ:
Բացի այդ, իրանցի պաշտոնակցի հետ հեռախոսազրույցում Երևանը պատրաստակամությունն է հայտնել անհրաժեշտ ցանկացած մարդասիրական աջակցություն ցուցաբերել: Աբաս Արաղչին ասել է՝ Իրանը գտնվում է լայնածավալ պատերազմի մեջ, իսկ Իսլամական Հանրապետությունն ի պատասխան թիրախավորել է Իսրայելն ու տարածաշրջանում ամերիկյան ռազմակայանները:
«Իրանը պատրաստ է շարունակել ինքնապաշտպանությունն այնքան, որքան անհրաժեշտ կլինի, ինչպես նաև վրեժ լուծել իր նահատակ առաջնորդի արյան համար», - նշել է Արաղչին: