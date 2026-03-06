Միրզոյանն ու Ֆիդանը քննարկել են Մերձավոր Արևելքում զարգացումները

Հեռախոսազրույց են ունեցել Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները, հաղորդում է ԱԳՆ-ն:
Արարատ Միրզոյանն ու Հաքան Ֆիդանը քննարկել են Մերձավոր Արևելքում տեղի ունեցող զարգացումները՝ մտահոգություն հայտնելով իրավիճակի շարունակական սրման կապակցությամբ։
Նրանք կարևորել են տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության հաստատումը:
Անկարան երկու օր առաջ հայտարարել էր, որ ՆԱՏՕ-ի պաշտպանական համակարգը բալիստիկ հրթիռ է որսացել Թուրքիայի սահմանային շրջանում։ Իրանը հերքել է մեղադրանքները, որ բալիստիկ հրթիռ է արձակել ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի ուղղությամբ։
Բաքուն էլ երեկ մեղադրել է Իրանին Ադրբեջանի Նախիջևանի օդանավակայանի և դպրոցին անօդաչուներով հարվածելու համար՝ այն անվանելով «ահաբեկչական ակտ» և խոստանալով համարժեք պատասխան։ Թեհրանը հերքել է իր մեղսակցությունը միջադեպին, որի հետևանքով չորս մարդ է վիրավորվել։