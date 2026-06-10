ՄԻՊ-ը Նուբարաշենի բանտում հանդիպել է Օսիպյանին, կարևորել այլընտրանքային խափանման միջոցի հարցը քննարկելը

Մարդու իրավունքների պաշտպանն այսօր այցելել է Արդարադատության նախարարության «Նուբարաշեն» քրեակատարողական հիմնարկ, որտեղ Անահիտ Մանասյանն ու ՄԻՊ ներկայացուցիչներն առանձնազրույցներ են ունեցել ազատությունից զրկված անձանց, նաև՝ հացադուլ հայտարարած անձանց, այդ թվում՝ Արթուր Օսիպյանի հետ։
Օսիպյանի կողմից բարձրաձայնված` քրեական վարույթին առնչվող հարցերը շարունակում են հասցեավորվել իրավասու մարմիններին, նշված է ՄԻՊ գրասենյակի հաղորդագրությունում:
«Ինչ վերաբերում է անձի նկատմամբ կիրառված կալանք խափանման միջոցին, Մարդու իրավունքների պաշտպանը, որևէ կերպ չմիջամտելով դատական իշխանության գործունեությանը, կարևորում է այլընտրանքային խափանման միջոցի կիրառման հնարավորության հարցը քննարկման առարկա դարձնելը», - ասված է հաղորդագրությունում:
Թեև հացադուլ հայտարարելն անձի իրավունքն է, Մանասյանը ազատությունից զրկված անձանց ներկայացրել է տևական ժամանակ հացադուլի մեջ գտնվելու հնարավոր բացասական հետևանքները նրանց առողջական վիճակի վրա:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ վիճած Արթուր Օսիպյանը ձերբակալվեց քարոզարշավի ընթացքում, նրան մեղադրանք առաջադրվեց բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի, խուլիգանության և քարոզչությանը խոչընդոտելու հոդվածներով։
Արցախցի Օսիպյանը հացադուլի մեջ է արդեն 23-րդ օրը: Այսօր արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը հայտարարել է՝ խիստ ցանկալի է, որ նրա խափանման միջոցը փոխվի: