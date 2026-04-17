Մի շարք երկրներ ողջունել են Իսրայելի և Լիբանանի միջև հրադադարը

Իսրայելը հայտարարել է, որ իր զորքերը կմնան Լիբանանի հարավում իր ստեղծած «անվտանգության գոտում» և բնակիչներին զգուշացրել է չվերադառնալ այդ տարածք։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախօրեին հայտարարեց, որ Իսրայելը և Լիբանանը համաձայնել են 10-օրյա հրադադարի շուրջ: Նա այս մասին հայտարարել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի և Լիբանանի նախագահ Ջոզեֆ Աունի հետ զրույցներից հետո։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, մի շարք երկրներ ողջունել են հրադադարը, ըստ որի՝ Իսրայելն իրավունք ունի անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել ինքնապաշտպանվելու համար։ Լիբանանն էլ պետք է կանխի «Հեզբոլա»-ի և մյուս «զինված խմբավորումների» հարձակումներն Իսրայելի վրա։ ԱՄՆ-ն իր հերթին պետք է շարունակի միջնորդությունը՝ «մնացած բոլոր հարցերը լուծելու» համար։
Հրադադարի հաստատումից ժամեր անց, սակայն, Լիբանանի բանակն Իսրայելին մեղադրել է այն մի քանի անգամ խախտելու համար: