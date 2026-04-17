««Հեզբոլա»-ն պետք է վայր դնի զենքերը, Իսրայելը՝ դադարեցնի պատերազմը». Մակրոն

«Ես կոչ եմ անում ապահովել Լիբանանի և Իսրայելի միջև սահմանի երկու կողմերում գտնվող քաղաքացիական անձանց անվտանգությունը», - X-ում գրել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը:
««Հեզբոլա»-ն պետք է վայր դնի զենքերը: Իսրայելը պետք է հարգի Լիբանանի ինքնիշխանությունը և դադարեցնի պատերազմը», - հավելել է Մակրոնը:
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախօրեին հայտարարեց, որ Իսրայելը և Լիբանանը համաձայնել են 10-օրյա հրադադարի շուրջ: Նա այս մասին հայտարարել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի և Լիբանանի նախագահ Ջոզեֆ Աունի հետ զրույցներից հետո։