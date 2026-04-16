Իսրայելը և Լիբանանը համաձայնել են 10-օրյա հրադադարի շուրջ. Թրամփ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իսրայելը և Լիբանանը համաձայնել են 10-օրյա հրադադարի շուրջ, որը կսկսվի ապրիլի 16-ից: Նա այս masin հայտարարeլ է Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի և Լիբանանի նախագահ Ջոզեֆ Աունի հետ զրույցներից հետո։
«Ես հենց նոր հիանալի զրույցներ ունեցա Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունի և Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ։ Այս երկու առաջնորդները համաձայնության են եկել, որ իրենց երկրների միջև խաղաղության հասնելու համար պաշտոնապես կսկսեն 10-օրյա հրադադար», -Truth Social կայքում գրել է Թրամփը:
«Երեքշաբթի օրը երկու երկրները 34 տարվա ընթացքում առաջին անգամ հանդիպեցին այստեղ՝ Վաշինգտոնում, մեր մեծ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ։ Ես հանձնարարել եմ փոխնախագահ Ջեյ Դ. Վենսին և պետքարտուղար Ռուբիոյին, ինչպես նաև Միացյալ շտաբների պետերի կոմիտեի նախագահ Դեն Ռազին Քեյնին համագործակցել Իսրայելի և Լիբանանի հետ՝ երկարատև խաղաղության հասնելու համար։ Ինձ համար պատիվ է եղել լուծել աշխարհում 9 պատերազմ, և սա կլինի իմ 10-րդը», - նշել է նա: