«Հեզբոլան» հայտարարում է, որ «մատը ձգանի վրա է», եթե Իսրայելը խախտի հրադադարը

Լիբանան, պատերազմի հետևանքները
Լիբանան, պատերազմի հետևանքները

Լիբանանյան «Հեզբոլա» զինյալ խմբավորումն այսօր հայտարարել է, որ «մատը ձգանի վրա» է պահում, եթե նախօրեին ուժի մեջ մտած 10-օրյա հրադադարը խախտվի Իսրայելի կողմից:

Իրանի կողմից աջակցվող շարժումը հայտարարության մեջ նշել է. «Մատը կպահեն ձգանի վրա, քանի որ զգուշանում են թշնամու դավաճանությունից»։

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախօրեին հայտարարեց, որ Իսրայելը և Լիբանանը համաձայնել են 10-օրյա հրադադարի շուրջ: Նա այս մասին հայտարարել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի և Լիբանանի նախագահ Ջոզեֆ Աունի հետ զրույցներից հետո։


