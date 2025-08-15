Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Մհեր Գրիգորյանը մասնակցել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստերին

Ղրղզստանում օգոստոսի 14-15-ը կայացել են Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նեղ և ընդլայնված կազմով նիստերը: Հայաստանից նիստերին մասնակցել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը:

Կառավարությունից հայտնում են, որ քննարկվել են ԵԱՏՄ շրջանակներում առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացմանն առնչվող շուրջ երկու տասնյակ հարցեր, այդ թվում՝ անդրադարձ է կատարվել մաքսային և տեխնիկական կանոնակարգերին և ներքին շուկայի խոչընդոտների վերացմանը:

Այցի շրջանակներում Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստի մասնակիցները հանդիպում են ունեցել նաև Ղրղզստանի նախագահ Սադիր Ժապարովի հետ։

Հաջորդ շաբաթ Երևան կժամանի ՌԴ փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը՝ քննարկելու ԵԱՏՄ-ում աշխատանքները:

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG