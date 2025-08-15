Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Օվերչուկի խոսքով՝ Փաշինյանը կմեկնկի Ռուսաստան, ինքը կայցելի Հայաստան

ՌԴ փոխվարչապետը և ՀՀ վարչապետը, արխիվ
ՌԴ փոխվարչապետը և ՀՀ վարչապետը, արխիվ

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մոտ ժամանակներս կայցելի Ռուսաստան, հայտնել է ՌԴ փոխվարչապետ Ալեքսայ Օվերչուկը:

Ռուսական ՏԱՍՍ-ի հաղորդմամբ՝ ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան տեղեկացրել է նաև, որ ինքն էլ հաջորդ շաբաթ կժամանի Հայաստան՝ քննարկելու ԵԱՏՄ-ում աշխատանքը:

Օվերչուկը հայտնել է, որ հաջորդ շաբաթ ադրբեջանական կողմի հետ քննարկելու է Հարավային Կովկասում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցերը:

«Հաջորդ շաբաթվա վերջին նախատեսված է նաև հանդիպում ադրբեջանական կողմի հետ։ Մենք էլ այնտեղ այդ հարցերը (Հարավային Կովկասում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման-խմբ.) կդիտարկենք», - նշել է նա:

Փաշինյանը հուլիսի վերջին ևս այցելել էր Ռուսաստան՝ մասնակցելու Բնության և շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը նվիրված միջազգային համաժողովին:

Նա ՌԴ վարչապետ Միխայիլ Միշուստինի հետ հանդիպմանն անդրադարձել էր երկկողմ համագործակցության օրակարգին, ԵԱՏՄ շրջանակում փոխգործակցությանը վերաբերող, ինչպես նաև երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի։


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG