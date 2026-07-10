Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Զանգվածային անկարգություններ Լոնդոնում՝ Ֆրանսիային Մարոկկոյի 2-0 հաշվով պարտությունից հետո

Մարոկկոցիները հայրենիքից հետևում են Աշխարհի առաջնության քառորդ եզրափակչի՝ Բոստոնում ընթացող Ֆրանսիա-Մարոկկո հանդիպմանը, 9-ը հուլիսի, 2026թ․
Մարոկկոցիները հայրենիքից հետևում են Աշխարհի առաջնության քառորդ եզրափակչի՝ Բոստոնում ընթացող Ֆրանսիա-Մարոկկո հանդիպմանը, 9-ը հուլիսի, 2026թ․

Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության քառորդ եզրափակիչում Ֆրանսիային Մարոկկոյի հավաքականի 2-0 պարտությունից հետո Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաք Լոնդոնում զանգվածային անկարգություններ են ընթացել, գրում է Fox News-ը:

Լրատվամիջոցները հայտնում են, որ փողոց դուրս եկած մարոկկացի վրդովված երկրպագուները Մարոկկոյի դրոշներ են ծածանել, խաթարել երթևեկությունը։ Համացանցում տարածված կադրերում երևում է, թե ինչպես է պայթյուններից հետո ծուխը օդ բարձրանում։ Փողոցներում երևում են նաև ջարդված իրերի մնացորդները։

Անկարգությունները զսպել փորձող ոստիկաններից մեկը գլխի վնասվածքով հոսպիտալացվել է, հայտնում է բրիտանական Telegraph-ը։

Ֆուտբոլի ամենահեղինակավոր առաջնության կիսաեզրափակչի ուղեգրի համար որոշիչ խաղից առաջ մտահոգություններ կային, որ անկարգություններ կարող են լինել Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզում։ Սակայն քաղաքում գիշերը խաղաղ է անցել՝ տոնական մթնոլորտում։

Մայիսի 31-ին Ֆրանսիայում ոստիկանների և ֆուտբոլային երկրպագուների միջև բախումների հետևանքով ավելի քան 780 մարդ էր ձերբակալվել ՈՒԵՖԱ-ի Չեմպիոնների լիգայի մրցաշարի եզրափակիչ հանդիպումից հետո, որում ֆրանսիական «Պարի Սեն-Ժերմեն» ակումբը առավելության հասավ Լոնդոնի «Արսենալ»-ի նկատմամբ և երկրորդ տարին անընդմեջ հաղթեց Եվրոպայի ակումբային ֆուտբոլի մրցաշարում:

XS
SM
MD
LG