Զանգվածային անկարգություններ Լոնդոնում՝ Ֆրանսիային Մարոկկոյի 2-0 հաշվով պարտությունից հետո

Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության քառորդ եզրափակիչում Ֆրանսիային Մարոկկոյի հավաքականի 2-0 պարտությունից հետո Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաք Լոնդոնում զանգվածային անկարգություններ են ընթացել, գրում է Fox News-ը:
Լրատվամիջոցները հայտնում են, որ փողոց դուրս եկած մարոկկացի վրդովված երկրպագուները Մարոկկոյի դրոշներ են ծածանել, խաթարել երթևեկությունը։ Համացանցում տարածված կադրերում երևում է, թե ինչպես է պայթյուններից հետո ծուխը օդ բարձրանում։ Փողոցներում երևում են նաև ջարդված իրերի մնացորդները։
Անկարգությունները զսպել փորձող ոստիկաններից մեկը գլխի վնասվածքով հոսպիտալացվել է, հայտնում է բրիտանական Telegraph-ը։
Ֆուտբոլի ամենահեղինակավոր առաջնության կիսաեզրափակչի ուղեգրի համար որոշիչ խաղից առաջ մտահոգություններ կային, որ անկարգություններ կարող են լինել Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզում։ Սակայն քաղաքում գիշերը խաղաղ է անցել՝ տոնական մթնոլորտում։
Մայիսի 31-ին Ֆրանսիայում ոստիկանների և ֆուտբոլային երկրպագուների միջև բախումների հետևանքով ավելի քան 780 մարդ էր ձերբակալվել ՈՒԵՖԱ-ի Չեմպիոնների լիգայի մրցաշարի եզրափակիչ հանդիպումից հետո, որում ֆրանսիական «Պարի Սեն-Ժերմեն» ակումբը առավելության հասավ Լոնդոնի «Արսենալ»-ի նկատմամբ և երկրորդ տարին անընդմեջ հաղթեց Եվրոպայի ակումբային ֆուտբոլի մրցաշարում: