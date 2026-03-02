Մենք արդեն իրանական 10 նավ ենք ոչնչացրել․ Թրամփ

ԱՄՆ նախագահն արդարացրել է Իրանի վրա ամերիկա-իսրայելական համատեղ հարվածները՝ ասելով, որ երկրի միջուկային ծրագիրը աճող սպառնալիք է Միացյալ Նահանգների համար։ Դոնալդ Թրամփը նաև նշել է, որ արդեն իրանական 10 նավ են ոչնչացրել։
«Սա մեր վերջին լավագույն հնարավորությունն էր՝ հարվածելու և վերացնելու այս հիվանդ և չարագործ ռեժիմի կողմից ներկայացվող անհանդուրժելի սպառնալիքները», - Սպիտակ տանը լրագրողներին ասել է նա։
Թրամփը նշել է, որ գործողության «նպատակները հստակ են», դրանցից առաջինը Իրանի հրթիռային կարողությունների ոչնչացումն է։
«Երկրորդ,՝մենք ոչնչացնում ենք նրանց նավատորմը. մենք արդեն ոչնչացրել ենք 10 նավ, դրանք ծովի հատակում են։ Երրորդ՝ մենք ապահովում ենք, որ ահաբեկչության աշխարհի թիվ մեկ հովանավորը երբեք չկարողանա միջուկային զենք ձեռք բերել», - ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը։