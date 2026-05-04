Մելոնի․ «Դեմ եմ ԱՄՆ զորքերի՝ Իտալիայից դուրսբերմանը»

Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին այսօր հայտարարել է, որ դեմ է իր երկրից ամերիկյան զորքերի դուրսբերմանը։ «Այդ որոշումը, սակայն, ինձնից չէ, որ կախված է», - ընդգծել է իտալական կառավարության ղեկավարը։
Մելոնին նաև նշել է, որ չնայած ՆԱՏՕ-ի շուրջ ծավալվող զարգացումներին՝ Հռոմը հարգելու է իր իսկ ստանձնած պարտավորությունները։
«Մենք այդպես ենք վարվել անգամ այն դեպքերում, երբ Իտալիայի շահերն ուղղակիորեն շոշափված չեն եղել, ինչպես, օրինակ, Աֆղանստանում», - ասել է Իտալիայի վարչապետը։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն օրեր առաջ հայտարարեց, թե «հավանաբար» կքննարկի Իտալիայից և Իսպանիայից ամերիկյան զորքերի դուրսբերումը՝ քննադատելով ՆԱՏՕ-ի երկու դաշնակիցներին Իրանի դեմ պատերազմում Վաշինգտոնին չաջակցելու համար։