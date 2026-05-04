Եվրոպացիները հետևում են, որ ԱՄՆ-ի հետ ռազմական բազաների վերաբերյալ համաձայնագրերը գործեն. Ռյուտե

Եվրոպական երկրները «ստացել են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ուղերձը» և այժմ աշխատում են, որ ամերիկյան ռազմակայանների վերաբերյալ համաձայնությունները գործեն, Երևանում հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն, ով ևս մասնակցում է Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին:

Թրամփը մեղադրել է ՆԱՏՕ-ի որոշ դաշնակիցներին՝ Իրանի դեմ պատերազմում Միացյալ Նահանգներին բավարար չափով չաջակցելու համար

«Այո, ամերիկյան կողմից դժգոհություն կա, բայց եվրոպացիները լսել են նրանց», - ասաց Մարկ Ռյուտեն:

ՆԱՏՕ-ի անդամ Իսպանիան հայտարարել է, որ իր տարածքում գտնվող ռազմական բազաները չեն կարող օգտագործվել Իրանի դեմ պատերազմի համար: Սակայն Ռուտտեն ասել է, որ ՆԱՏՕ-ի այլ երկրներ, ինչպիսիք են Չեռնոգորիան, Խորվաթիան, Ռումինիան, Պորտուգալիան, Հունաստանը, Իտալիան, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան, իրականացնում են բազաների օգտագործման և այլ լոգիստիկ աջակցության խնդրանքները:

Գերմանիայից 5000 զինծառայողներին դուրս բերելու ԱՄՆ-ի ծրագրի վերաբերյալ հայտարարությունից հետո Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը հայտարարեց, որ որոշումը «կանխատեսելի էր», նրա խոսքով՝ Եվրոպացիները պետք է ավելի մեծ պատասխանատվություն ստանձնեն իրենց անվտանգության համար:

