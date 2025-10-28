Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Վենեսուելայում պահանջում են ընդդիմադիր գործիչներին զրկել քաղաքացիությունից, ներառյալ Նոբելյան մրցանակակիր Մաչադոյին

Վենեսուելայում նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի դաշնակից Լուիս Ռատտին դիմել է երկրի Գերագույն դատարան՝ պահանջելով ընդդիմադիր առաջնորդներին զրկել քաղաքացիությունից։ Նրանց թվում են Նոբելյան խաղաղության մրցանակակիր Մարիա Կորինա Մաչադոն, անցած տարվա նախագահական ընտրություններին ընդդիմության թեկնածու Էդմունդո Գոնսալեսը, նախկին ընդդիմադիր առաջնորդ Խուան Գուայդոն, ինչպես նաև առնվազն հինգ լրագրողներ։

Ինչպես փոխանցում է Bloomberg-ը, Ռատտին իր պահանջը հիմնավորում է «պետության հանդեպ ատելության» և ընդդիմադիր գործիչների՝ օտարերկրյա պետությունների հետ համագործակցության մեղադրանքներով։

Վենեսուելայի սահմանադրությունը հստակ նշում է, որ ծնունդով վենեսուելացիներին չի կարելի զրկել քաղաքացիությունից։

Մարիա Կորինա Մաչադոն Նոբելյան խաղաղության մրցանակին է արժանացել 2025-ի աշնանը՝ «Վենեսուելայի ժողովրդի ժողովրդավարական իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված անդադար աշխատանքի և արդար ու խաղաղ անցման համար մղած պայքարի» համար։


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG