Հայտնի է Նոբելյան խաղաղության մրցանակի դափնեկրի անունը

Նոբելյան կոմիտեն որոշում է կայացրել 2025 թվականի Նոբելյան խաղաղության մրցանակը շնորհել Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդ Մարիա Կորինա Մաչադոյին՝ Վենեսուելայի ժողովրդի դեմոկրատական իրավունքների պաշտպանության և բռնապետությունից ժողովրդավարություն անցնելու արդար և խաղաղ գործընթացի համար անխոնջ աշխատանքների համար: Այս մասին հայտնել է Նորվեգիայի Նոբելյան կոմիտեն:
Կոմիտեն կենտրոնանում է Վենեսուելայի վրա՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից մրցանակին արժանի լինելու վերաբերյալ հայտարարությունների ֆոնին:
Մրցանակի շնորհման հայտարարության նախօրեին փորձագետները հայտարարել են, որ Թրամփը չի ստանա այն, քանի որ նա ոչնչացնում է միջազգային աշխարհակարգը, որն այդքան թանկ է Նոբելյան կոմիտեի կողմից:
11 միլիոն շվեդական կրոն կամ մոտ 1,2 միլիոն դոլար արժողությամբ Խաղաղության Նոբելյան մրցանակը պետք է հանձնվի Օսլոյում դեկտեմբերի 10-ին:
