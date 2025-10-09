Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Մակրոնն առաջիկա 48 ժամվա ընթացքում կնշանակի նոր վարչապետին

Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնն առաջիկա 48 ժամվա ընթացքում կնշանակի նոր վարչապետին, հայտնել է նրա գրասենյակը:

Ելիսեյան պալատը հայտարարել է, որ օրենսդիրների մեծամասնությունը դեմ է եղել արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացմանը՝ վերջին տասնամյակների ընթացքում Ֆրանսիայում ամենալուրջ ճգնաժամի ֆոնին:

Երկու տարվա ընթացքում Ֆրանսիայի հինգերորդ վարչապետը՝ Սեբաստիեն Լըկորնյուն, իր կառավարության հետ միասին հրաժարական տվեց երկուշաբթի օրը կաբինետի կազմը հայտարարելուց ընդամենը մի քանի ժամ անց:

Սակայն Մակրոնի խնդրանքով Լըկորնյուն լրացուցիչ խորհրդակցություններ է անցկացրել քաղաքական առաջնորդների հետ՝ ճգնաժամը մեղմելու համար:

Ելնելով այդ հանդիպումներից Լըկորնյուի եզրակցությունների վրա՝ Ելիսեյան պալատը նշել է, որ հնարավոր է մինչև դեկտեմբերի 31-ը բյուջեն ընդունել:


Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG